Клуб найкращого українського форварда залишився без головного тренера

Жорже Жезуш залишив посаду керманича "Бенфіки".

Португальська "Бенфіка" припинила співпрацю з головним тренером Жорже Жезушем.

Контракт розірвано за взаємною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт "орлів".

Лісабонський клуб подякував 67-річному фахівцеві за роботу та зазначив, що продовжить платити Жезушу зарплату до закінчення чинного контракту або поки Жорже не знайде собі новий клуб.

До кінця сезону обов'язки головного тренера "Бенфіки" виконуватиме Нельсон Веріссімо, який раніше тренував другу команду "орлів".

Додамо, що в складі лісабонців виступає 26-річний український форвард Роман Яремчук. У нинішньому сезоні на його рахунку 10 матчів у Чемпіонаті Португалії, 5 голів і 2 асисти.

Жезуш очолював "Бенфіку" від 2009-го до 2015 року та від липня 2020 року. Проте стосунки з командою у португальського спеціаліста не склалися, саме сварки з підопічними стали головною причиною його відставки.

Наразі лісабонський клуб посідає 3-тє місце у таблиці чемпіонату Португалії, відстаючи від лідерів - "Порту" та "Спортинга" - на 4 бали.

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