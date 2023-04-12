Клуб Першої ліги розірвав контракт із футболістом, який штовхнув арбітриню

Житомирське "Полісся" повідомило про розірвання контракту із захисником Вадимом Черваком, який штовхнув арбітриню у нещодавньому матчі Першої ліги із запорізьким "Металургом".

Після скандального інциденту керівництво клубу спільно з тренерським штабом ухвалило рішення достроково припинити співпрацю з футболістом.

"Після прикрого інциденту у недільному матчі проти МФК "Металург", до якого був причетний гравець "Полісся" Вадим Червак, керівництво клубу спільно з тренерським штабом ухвалило рішення про дострокове розірвання контракту та припинення співпраці з футболістом Вадимом Черваком.

Офіційна позиція футбольного клубу "Полісся" – клуб вважає подібну поведінку неприпустимою, клуб не толерує і не приймає будь-яких проявів фізичного впливу на усіх учасників матчу, персонал клубів-суперників або бригади арбітрів", – йдеться в заяві на сайті житомирського клубу.

Нагадаємо, наприкінці зустрічі з "Металургом" гравець "Полісся" Вадим Червак штовхнув у спину головну арбітриню поєдинку Софію Причину, за що отримав червону картку.

Після завершення матчу Червак у себе в Instagram попросив вибачення за ганебний вчинок, який, за його словами, був викликаний емоціями.

Наразі "Полісся" з 16 очками посідає друге місце в чемпіонській групі Першої ліги. Лідирує з 17 балами "Оболонь-Бровар". На третій сходинці з 11 пунктами перебуває черкаський ЛНЗ, який на одне очко випереджає запорізький "Металург".

За результатами матчів чемпінської групи до УПЛ на настуний сезон вийдуть дві найкращі команди.

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