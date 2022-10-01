Клуб Першої ліги України підписав футболіста з російським паспортом, який виступав у чемпіонаті РФ

Футбольний клуб "Полтава" поповнився російським півзахисником Сергієм Каретником.
На восьмому місяці повномасштабної війни з РФ футбольний клуб "Полтава", який виступає в другому за силою дивізіоні Чемпіонату України з футболу, підписав російського півзахисника Сергія Каретника.
Відповідна інформація з'явилася на авторитетному порталі Transfermarkt.
Про трансфер 27-річного новачка полтавський клуб вирішив не оголошувати, але вніс його до заявки на матч 6-го турі Першої ліги з "Черніговом", який він провів на лаві запасних.
Каретник народився в Полтавській області та є вихованцем академії київського "Динамо". Проте 2013 року він переїхав до РФ та отримав російське громадянство.
Сергій виступав за низку команд країни-агресорки: "Кубань", "Анжі", "Томь", "Олімпієць", "Єнісей", "Шиннік" та інші. Останнім його клубом було "Динамо" Владивосток.
Також на рахунку Каретника 12 матчів у складі збірної України U-16.
Цікаво, що на сайті ПФЛ він заявлений за "Полтаву" як українець, хоча має подвійне громадянство - України та РФ.
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