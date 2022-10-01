Клуб Першої ліги України підписав футболіста з російським паспортом, який виступав у чемпіонаті РФ

На восьмому місяці повномасштабної війни з РФ футбольний клуб "Полтава", який виступає в другому за силою дивізіоні Чемпіонату України з футболу, підписав російського півзахисника Сергія Каретника.

Відповідна інформація з'явилася на авторитетному порталі Transfermarkt.

Про трансфер 27-річного новачка полтавський клуб вирішив не оголошувати, але вніс його до заявки на матч 6-го турі Першої ліги з "Черніговом", який він провів на лаві запасних.

Каретник народився в Полтавській області та є вихованцем академії київського "Динамо". Проте 2013 року він переїхав до РФ та отримав російське громадянство.

Сергій виступав за низку команд країни-агресорки: "Кубань", "Анжі", "Томь", "Олімпієць", "Єнісей", "Шиннік" та інші. Останнім його клубом було "Динамо" Владивосток.

Також на рахунку Каретника 12 матчів у складі збірної України U-16.

Цікаво, що на сайті ПФЛ він заявлений за "Полтаву" як українець, хоча має подвійне громадянство - України та РФ.

Читайте також:

"Вони не розпочинали війну": в МОК заговорили про повернення росіян до міжнародного спорту

Скандальний президент IBA Кремльов цинічно закликав повернути до змагань росіян і білорусів

"Правильно вас там бомблять": росіяни спровокували бійку з українцями під час хокейного матчу