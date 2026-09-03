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"Клуб почав розслідування": Моурінью відреагував на скандал із зіркою "Реала"
Жозе Моурінью поділився інформацією про захисника Рауля Асенсіо.
Головний тренер мадридського "Реала" Жозе Моуріньо повідомив, що клуб почав вести розслідування проти захисника Рауля Асенсіо, якого позбавили водійських прав за керування автомобілем у нетверезому стані.
"Я поговорив з ним, коли приїхав. Ми обговорили події минулого. Відтоді, як я прибув до клубу, я більше не обговорюю ситуації за межами Вальдебебасу, тому що у Вальдебебасі він — зразковий професіонал.
Коли Асенсіо перебував в оптимальній формі, ніхто не тренувався старанніше і краще за нього. Тепер, коли він травмований вже кілька тижнів, він першим приходить і останнім йде. Він надзвичайно відданий своєму відновленню.
Проте гравець "Реала" — це гравець "Реала" 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 12 місяців на рік. Все, що ти робиш поза своїм професійним життям, — це все одно "Реал", це продовжує завдавати шкоди престижу клубу, який взагалі є недоторканним.
Я незадоволений. Всі роблять помилки, але накопичені помилки — це зовсім інша справа. Клуб почав розслідування проти Рауля Асенсіо, і як тренер, поки це розслідування триває, я розглядаю його як гравця "Реала".
Він травмований і залишиться травмованим щонайменше ще кілька тижнів. Це допомагає мені уникнути проблем, які ви згадали. Найкраще мій підхід до всього цього визначається тим, що гравець "Реала" — це гравець "Реала" 24 години на добу", — цитує португальського тренера офіційний сайт "вершкових".
Асенсіо є вихованцем "Реала". За головну команду "вершкових" він дебютував у листопаді 2024 року й відтоді провів 80 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 3 асисти.
Раніше повідомлялося, що ексфорвард "Реала" і володар "Золотого м'яча" Карім Бензема залишився без клубу.