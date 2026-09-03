"Клуб почав розслідування": Моурінью відреагував на скандал із зіркою "Реала"

Жозе Моурінью / © Associated Press

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Головний тренер мадридського "Реала" Жозе Моуріньо повідомив, що клуб почав вести розслідування проти захисника Рауля Асенсіо, якого позбавили водійських прав за керування автомобілем у нетверезому стані.

"Я поговорив з ним, коли приїхав. Ми обговорили події минулого. Відтоді, як я прибув до клубу, я більше не обговорюю ситуації за межами Вальдебебасу, тому що у Вальдебебасі він — зразковий професіонал.

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Коли Асенсіо перебував в оптимальній формі, ніхто не тренувався старанніше і краще за нього. Тепер, коли він травмований вже кілька тижнів, він першим приходить і останнім йде. Він надзвичайно відданий своєму відновленню.

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Проте гравець "Реала" — це гравець "Реала" 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 12 місяців на рік. Все, що ти робиш поза своїм професійним життям, — це все одно "Реал", це продовжує завдавати шкоди престижу клубу, який взагалі є недоторканним.

Я незадоволений. Всі роблять помилки, але накопичені помилки — це зовсім інша справа. Клуб почав розслідування проти Рауля Асенсіо, і як тренер, поки це розслідування триває, я розглядаю його як гравця "Реала".

Він травмований і залишиться травмованим щонайменше ще кілька тижнів. Це допомагає мені уникнути проблем, які ви згадали. Найкраще мій підхід до всього цього визначається тим, що гравець "Реала" — це гравець "Реала" 24 години на добу", — цитує португальського тренера офіційний сайт "вершкових".

Асенсіо є вихованцем "Реала". За головну команду "вершкових" він дебютував у листопаді 2024 року й відтоді провів 80 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 3 асисти.

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Раніше повідомлялося, що ексфорвард "Реала" і володар "Золотого м'яча" Карім Бензема залишився без клубу.

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