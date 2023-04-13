Клуб Роналду офіційно оголосив про звільнення головного тренера: хто його замінив

Саудівський "Аль-Наср" звільнив Руді Гарсію з посади головного тренера команди.

Про це нинішній клуб зіркового форварда Кріштіану Роналду повідомив на своїй сторінці у Twitter.

В останньому матчі під керівництвом Гарсії "Аль-Наср" в рамках чемпіонату Саудівської Аравії втратив очки в матчі з "Аль Фейхою" (0:0).

Гарсія працював з командою від літа минулого року. За сім турів до кінця чемпіонату "Аль-Наср" посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи на три очки від "Аль-Іттіхада".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Роналду був невдоволений підходом Гарсії до побудови командної гри. Португалець вважає, що "Аль-Наср" за своїм потенціалом може демонструвати значно кращі результати.

Клуб уже повідомив, що на посаді головного тренера Гарсію замінить хорватський фахівець Дінко Єличич, який до цього працював з юнацькою командою "Аль-Насра".

We can announce that our U19 coach, Mr. Dinko Jelicic will be the new head coach for the first team.



Good luck, Mr. Dinko pic.twitter.com/ty52cRSwDT — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 13, 2023

Додамо, що цього сезону Роналду взяв участь у 12 матчах за "Аль-Наср" у всіх турнірах, забив 11 голіві зробив 2 асисти.

У наступному матчі команда Кріштіану в неділю, 18 квітня, на виїзді зіграє з "Аль-Хілялем".

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