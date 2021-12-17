Клуб Селезньова оголосив про розставання з головним тренером в УПЛ

Клуб Селезньова оголосив про розставання з головним тренером в УПЛ

Керманич пропрацював із командою всього близько двох місяців.

Ужгородський " Минай , за який виступає зірковий футболіст Євген Селезньов, ухвалив рішення розпрощатися з головним тренером - Ігорем Леоновим.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Зазначається, що сторони припинили співпрацю за обопільною згодою. В офіційному повідомлення щодо відходу Леонова говориться, що клуб не має претензій до роботи тренера і саме такого результату. Але нинішня турнірне положення вимагає відповідних заходів з метою покращення ситуації.

"Вважаємо, що команда на чолі з Леоновим демонструвала гарний футбол і тільки доля невезіння призвела до відсутності перемог та більшої кількості очок за цей період", - йдеться в офіційній клубній заяві.

Леонов очолив "Минай" в жовтні. Під його керівництвом команда провела дев'ять ігор, у яких чотири рази зіграла внічию та ще п'ять разів поступилася. На цьому містку він змінив Василя Кобіна.

Ось, як свій відхід із клубу прокоментував й сам Леонов.

"Дві години тому закінчилася моя зустріч із президентом ФК "Минай" Валерієм Пересоляком. Проаналізували матчі, зіграні командою під моїм керівництвом. Валерій Іванович сказав, що щодо гри не має якихось претензій, однак відсутність результату унеможливлює нашу подальшу співпрацю.

Після обміну думками було ухвалено рішення розірвати контракт за обопільною згодою сторін. Разом зі мною "Минай" залишає і мій помічник Михайло Старостяк. Сподіваюся, що моєму наступнику пощастить більше, і "Минай" залишиться в еліті", - цитує слова Леонова Meta-Ratings.

"Минай" пішов на зимову перерву, посідаючи передостаннє, 15 місце в турнірній таблиці. В активі ужгородців десять набраних очок;

Нещодавно "Минай оформив перший повноцінний трансфер, продавши до азербайджанського "Карабаху" одного з лідерів команди - Рустама Ахмедзаде.

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