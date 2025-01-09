Клуб українця в АПЛ звільнив головного тренера за кілька годин до матчу

Шона Дайча звільнено з посади головного тренера англійського "Евертона", у складі якого виступає український захисник Віталій Миколенко.

Про це повідомляється на офіційному сайті "ірисок".

Крім Шона, мерсисайдський клуб також залишили його асистенти. Роль виконувача обов'язків головного тренера виконуватиме тренер команди U-18 Лейтон Бейнс.

Дайч очолював "Евертон" від кінця січня 2023 року. Контракт 53-річного англійця з клубом був розрахований до завершення сезону-2024/25.

У 83 матчах під керівництвом Шона "іриски" здобули 26 перемог та зазнали 33 поразки, а також 24 рази зіграли внічию.

Наразі "Евертон" посідає 16-те місце в АПЛ, маючи у своєму активі 17 очок після 19 зіграних матчів.

Свій наступний поєдинок команда Миколенка проведе вже сьогодні, о 21:45 за київським часом. Мерсисайдці зіграють проти "Пітерборо" в 1/32 фіналу Кубка Англії.

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