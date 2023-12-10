Клуб українського футболіста став чемпіоном МЛС сезону-2023

У ніч проти 10 грудня відбувся фінальний матч чемпіонату МЛС-2023. У вирішальному поєдинку "Коламбус Крю" українського захисника Євгена Чеберка обіграв "Лос-Анджелес" з рахунком 2:1.

Господарі поля двічі забили в першому таймі – на 33-й хвилині Кучо реалізував пенальті, а через чотири хвилини Яу Єбоа відзначився з гри.

У другому таймі "Лос-Анджелес" відіграв один гол – на 74-й хвилині забив Деніс Буанга, проте на більше гостей уже не вистачило.

Чеберко розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на поле на 83-й хвилині за рахунку 2:1 на користь своєї команди. Євген допоміг партнерам втримати переможний результат і здобути чемпіонський титул МЛС.

Огляд матчу

Для "Коламбус Крю" це третє в історії чемпіонство МЛС. Попередні титули клуб здобув 2008-го та 2020-го року.

Чеберко перебрався до американського клубу влітку 2023 року. На його рахунку 12 матчів за "Коламбус Крю" у всіх турнірах, результативними діями українець не відзначався.

Зазначимо, що Чеберко – другий українець, який став чемпіоном МЛС. Першим був Дмитро Коваленко, який 2004 року завоював цей трофей у складі "Ді Сі Юнайтед".

Минулого сезону чемпіонат МЛС драматично виграв "Лос-Анджелес" зіркового валлійського нападника Гарета Бейла.

Нагадаємо, "Інтер" Маямі аргентинського нападника Ліонеля Мессі та захисника збірної України Сергія Кривцова не зумів вийти до плейоф МЛС.

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