Клуб УПЛ, який бореться за потрапляння до єврокубків, раптово звільнив головного тренера

Імад Ашур / © ФК Полісся

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Житомирське "Полісся" оголосило про звільнення Імада Ашура з посади головного тренера команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті "вовків".

Також клуб залишив увесь тренерський штаб Ашура.

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"Футбольний клуб "Полісся" офіційно повідомляє про припинення співпраці з головним тренером першої команди Імадом Ашуром та його тренерським штабом.

Події, що відбулися сьогодні в клубі, стали предметом внутрішнього аналізу керівництва. За його результатами було ухвалено рішення про завершення співпраці з усім тренерським штабом першої команди.

До завершення сезону виконувачем обов'язків головного тренера призначено Олександра Олександровича Максимова, який раніше працював тренером юнацької команди U-19.

ФК "Полісся" дякує Імаду Ашуру та його команді за виконану роботу та бажає подальших успіхів у професійній кар'єрі", – йдеться в заяві житомирського клубу.

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В останньому матчі під керівництвом Ашура житомирці зіграли внічию з київським "Динамо" (0:0) у межах 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

За два тури до завершення чемпіонату "Полісся" (44 очки) посідає п'яте місце в УПЛ і продовжує претендувати на четверту позицію, яка дає право наступного сезону зіграти у кваліфікації Ліги конференцій.

Конкурентами житомирського клубу в боротьбі за останню путівку до єврокубків є "Карпати" (четверте місце – 46 балів) та "Кривбас" (шоста сходинка – 43 пункти).

"Полісся" в заключних матчах нинішнього розіграшу УПЛ зіграє проти "Зорі" (17 травня) та "Кривбасу" (24 травня).

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