Клуб УПЛ несподівано оголосив про звільнення головного тренера: кого "сватають" на його місце

Футбольний клуб "Олександрія" відправив у відставку головного тренера команди Юрія Гуру.

Про це клуб української Прем'єр-ліги (УПЛ) повідомив на офіційному сайті.

"Ми вдячні Юрію Володимировичу за плідну роботу в нашому клубі в дуже непростий для всієї країни час. Завдяки вам футбольний світ України знову заговорив про високий рівень гри "Олександрії", виділяючи наші бійцівські якості та креативність на футбольному полі. Бажаємо вам успіхів у подальшій кар'єрі, нових перемог і досягнень, цікавих проєктів", – йдеться в заяві клубу.

Гура очолив "Олександрію" в травні 2021 року після звільнення Володимира Шарана. На посаді головного тренера "жовто-чорних" 46-річний фахівець провів 33 матчі. Під його керівництвом команда здобула 16 перемог, 8 нічиїх та зазнала 9 поразок.

На зимову перерву олександрійці пішли на п'ятому місці в таблиці УПЛ. В активі команди 24 очки після 13 матчів.

Головним кандидатом на посаду головного тренера "Олександрії", за версією ЗМІ, є тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань. Не виключається варіант, що він поєднуватиме роботу в клубі та збірній.

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