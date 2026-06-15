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Клуб УПЛ офіційно змінив назву і презентував нову емблему
"Металіст 1925" офіційно змінив назву на ФК "Харків".
Харківський "Металіст 1925" офіційно змінив назву та презентував оновлену емблему — в новому сезоні клуб української Прем'єр-ліги (УПЛ) виступатиме під назвою ФК "Харків".
Про це клуб повідомив у соцмережах.
Клуб змінив назву акаунтів із "Металіст 1925" на "Kharkiv FC", а в описі додав текст: "Офіційна сторінка футбольного клубу "Харків".
Окрім того, харківський клуб оприлюднив відеоролик із підписом: "Металіст 1925" — це футбольний клуб "Харків".
У відеоролику взяли участь головний тренер команди Младен Бартулович та півзахисник збірної України Іван Калюжний.
"Металіст 1925" — це Харків. Харків — це ти", — звернулася до уболівальників пресслужба клубу.
Водночас на сайті харків'ян поки що немає офіційної заяви про зміну назви клубу, так само не оновлено й дизайн ресурсу.
На вівторок, 16 червня, заплановано проведення брифінгу з пресою.
Минулого сезону "Металіст 1925" посів п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ і зупинився на півфінальній стадії Кубка України.
Раніше повідомлялося, що визначилися всі клуби-учасники УПЛ сезону-2026/27.