Клуб УПЛ офіційно змінив назву і презентував нову емблему

"Металіст 1925" / © ФК Металіст 1925

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Харківський "Металіст 1925" офіційно змінив назву та презентував оновлену емблему — в новому сезоні клуб української Прем'єр-ліги (УПЛ) виступатиме під назвою ФК "Харків".

Про це клуб повідомив у соцмережах.

Клуб змінив назву акаунтів із "Металіст 1925" на "Kharkiv FC", а в описі додав текст: "Офіційна сторінка футбольного клубу "Харків".

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Окрім того, харківський клуб оприлюднив відеоролик із підписом: "Металіст 1925" — це футбольний клуб "Харків".

У відеоролику взяли участь головний тренер команди Младен Бартулович та півзахисник збірної України Іван Калюжний.

"Металіст 1925" — це Харків. Харків — це ти", — звернулася до уболівальників пресслужба клубу.

Водночас на сайті харків'ян поки що немає офіційної заяви про зміну назви клубу, так само не оновлено й дизайн ресурсу.

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На вівторок, 16 червня, заплановано проведення брифінгу з пресою.

Минулого сезону "Металіст 1925" посів п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ і зупинився на півфінальній стадії Кубка України.

Раніше повідомлялося, що визначилися всі клуби-учасники УПЛ сезону-2026/27.

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