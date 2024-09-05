Клуб УПЛ оголосив про призначення нового головного тренера

Київська "Оболонь" оголосила про призначення Сергія Шищенка на посаду головного тренера команди.

Столичний клуб підписав з українським фахівцем контракт на три роки, повідомляється на офіційному сайті "пивоварів".

Шищенко на чолі "Оболоні" замінив Валерія Іващенка, якого напередодні було звільнено.

Останнім місцем роботи Шищенка було житомирське "Полісся", з яким він минулого сезону фінішував на п'ятому місці в УПЛ та кваліфікувався до Ліги конференцій.

Іващенко розпочав працювати тренером "пивоварів" влітку 2013 року. Відтоді він у ролі головного тренера провів 119 офіційних матчів, у яких команда здобула 43 перемоги, 30 нічиїх та 46 поразок. Під його керівництвом "біло-зелені" вперше у новітній історії клубу вийшли до УПЛ. Минулого сезону "Оболонь" посіла 14-е місце у турнірній таблиці та зберегла прописку в елітному дивізіоні завдяки успіху в перехідних матчах.

У новому сезоні чемпіонату України "пивовари" взяла лише одне очко в п'яти матчах і замикають турнірну таблицю.

Дебютним поєдинком Шищенка біля керма "Оболоні" стане домашня гра 6-го туру УПЛ проти "Олександрії", яка відбудеться у п'ятницю, 13 вересня.

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