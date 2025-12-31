Клуб УПЛ оголосив про звільнення головного тренера

Владислав Лупашко / facebook.com/karpaty.lviv

Львівські "Карпати" звільнили головного тренера команди Владислава Лупашка.

Про це клуб УПЛ повідомив на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що сторони припинили співпрацю за згодою сторін.

Лупашко очолив "зелено-білих" у липні 2024 року. За цей час команда під його керівництвом провела 50 матчів, у яких здобула 19 перемог, 14 разів зіграла внічию та зазнала 17 поразок.

Минулого сезону "Карпати" на чолі з Лупашком фінішували шостому місці в таблиці УПЛ.

2025 рік "леви" завершили на дев'ятому місці в УПЛ, набравши 19 очок після 16 матчів.