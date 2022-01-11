Клуб УПЛ отримав трансферний бан за борги перед футболістом, який зіграв за команду 1 хвилину

У "Десні" підтвердили інформацію.

Спортивний директор чернігівців Вадим Мельник підтвердив, що клубу не можна реєструвати нових футболістів через заборгованість перед колишнім гравцем - 22-річним румунським захисником Константіном Дімою.

"Станом на сьогодні на "Десну" справді накладено трансферний бан, який забороняє їй реєструвати нових футболістів. Це офіційна інформація, ми її не приховуємо. Якщо нам вдасться вирішити це питання, заборона буде знята, а ми зможемо підписувати новачків. Наразі йдуть переговори. Між ким? Між усіма зацікавленими сторонами. Поки що ми не можемо знайти точку дотику. Клуб хоче одне, футболіст – інше. Усі сторони шукають правильний для себе вихід із становища. Сподіваємось, що вдасться знайти рішення, яке влаштує всіх.

Коли настане ясність? Може, сьогодні, може, завтра, а може, ніколи. Наразі тривають переговори. Це все, що я можу сказати. Говорити про те, що для нашого клубу все вирішиться благополучно, буде неправильно, як і про те, що ситуація не зміниться на краще. Я думаю, все вирішиться. Коли – це інше питання.

Як сильно вплинула заборона трансферів? Трансферний бан не означає, що клуб перебуває на межі зникнення, як поспішили написати деякі ЗМІ. Клуб у чомусь не правий, але й футболіст не правий. Константін Діма взагалі не грав, а хоче отримати якісь захмарні суми. Три місяці побув у команді – виставили бан. Так карати "Десну" також неправильно.

Зрозуміло, що ми хочемо закрити це питання найближчим часом, але поки що не домовилися. Перебуваємо у стадії переговорів. Трансферне вікно велике. Усі сторони зацікавлені в тому, щоб швидше з цим розібратися, але поки що не можемо знайти точок дотику. Те, що хоче футболіст, нас не влаштовує. Те, що ми пропонуємо, йому не підходить.

Федерація каже вирішувати питання із футболістом. Якщо гравець дасть добро і забере свій позов проти нас... Поки що розмовляємо. Не можна сказати, що ми чогось боїмося. Хочемо швидше закрити це питання і брати нових футболістів, можливо, проводити омолодження складу. Але це все буде згодом.

Я не вважаю, що найбільша проблема у нашому футболі – це "Десна" Чернігів, про яку зараз ледь не всі сайти пишуть у поганому ключі. Таке враження, що в українському футболі нічого більше не відбувається. Мовляв, у всіх чудово, а у нас трансферний бан", - розповів Мельник у інтерв'ю FanDay.

Десна має заборгованість перед румунським гравцем у розмірі 407 600 доларів.

Румун підписав з "Десною" контракт у січні 2021 року терміном на 3,5 роки, але на полі провів лише хвилину, вийшовши на заміну в матчі проти Інгульця.

У липні 2021-го клуб припинив співпрацю із гравцем.

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