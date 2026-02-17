ТСН у соціальних мережах

Клуб УПЛ ухвалив рішення щодо футболіста, який побив працівника ТЦК

"Колос" повідомив, що вижене Данила Колесника з команди.

Данило Колесник

Данило Колесник / fcminaj.com

Ковалівський "Колос" ухвалив рішення щодо 24-річного форварда Данила Колесника, який вдарив працівника ТЦК та опублікував відповідне відео в Instagram.

Клуб української Прем'єр-ліги (УПЛ) виступив з офіційною заявою щодо скандального інциденту.

Клуб з Ковалівки попросив вибачення перед українською спільнотою та зокрема військовими ЗСУ та повідомив, що відрахує футболіста з команди.

"Футбольний клуб "Колос" і особисто президент клубу Андрій Засуха приносить вибачення перед українською спільнотою та зокрема нашими військовими, через інцидент за участі гравця команди "Колос-2" Данила Колесника та співробітника ТЦК.

На цей момент футболіста відсторонено від участі в тренувальному процесі і сьогодні він буде звільнений з команди "Колос-2".

ФК "Колос" принципово засуджує будь-які прояви насильства та протиправної поведінки, незалежно проти кого вона спрямована, а тим більше проти українських військових.

Від перших днів повномасштабної війни "Колос" системно підтримує українських військових: клуб здійснює регулярні донати, передає автомобілі та необхідне оснащення для підрозділів, а також забезпечує соціальне житло для військовослужбовців та їхніх родин. Підтримка Сил оборони України була і залишається нашим принциповим та незмінним пріоритетом нашого клубу", – йдеться у зверненні клубу.

Колесник виступав у резервній команді ковалівців у Другій лізі України. За "Колос-2" він провів у цьому сезоні 16 матчів, де забив шість голів.

Колесник є вихованцем київського "Арсенала", в Україні також грав за "Минай" та "Лівий Берег".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували ексфутболіста молодіжної збірної України, який воював на боці росіян.

