Клуб УПЛ звільнив головного тренера після сенсаційного вильоту з Кубка України

Черкаський ЛНЗ оголосив про припинення співпраці з головним тренером Олександром Ковпаком.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Це сталося після того, як ЛНЗ в 1/16 фіналу Кубка України несподівано програв сумській "Вікторії" (0:1) та вилетів з турніру.

У чемпіонаті України черкаська команда набрали три очки за чотири стартові поєдинки і посідає 13-те місце в турнірній таблиці.

Ковпак очолював ЛНЗ від грудня 2022 року. Під його керівництвом черкаський клуб вперше вийшов до елітного дивізіону.

Хто замінить Ковпака на чолі команди, клуб ще не повідомив. За інформацією ТаТоТаке, новим керманичем ЛНЗ стане білоруський фахівець Олег Дулуб, який раніше вже працював в Україні з "Карпатами", "Чорноморцем" і "Львовом".

Наступний матч ЛНЗ проведе в суботу, 26 серпня, коли прийматиме в рамках 5-го туру УПЛ харківський "Металіст 1925".

Нагадаємо, раніше в новому сезоні Прем'єр-ліги вже відбулася одна тренерська відставка. Олександр Кучер пішов з посади головного тренера "Дніпра-1".

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