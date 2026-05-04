Клуб УПЛ звільнив головного тренера

Василь Баранов залишив посаду керманича "Кудрівки".

Максим Приходько
Василь Баранов

Василь Баранов / facebook.com/Kudrivka

Футбольний клуб "Кудрівка", який виступає в українській Прем'єр-лізі (УПЛ), звільнив Василя Баранова з посади головного тренера.

Про це повідомила пресслужба клубу з однойменного села Чернігівської області.

46-річний фахівець працював з командою від літа 2024 року в ролі асистента Романа Локтіонова, а вже восени того ж року став головним тренером. Під його керівництвом "Кудрівка" за підсумками сезону-2024/25 вперше в історії вийшла до УПЛ.

"Футбольний клуб "Кудрівка" висловлює щиру подяку Василю Анатолійовичу Баранову за професіоналізм, відданість справі та вагомий внесок у розвиток команди.

Разом ми пройшли важливий етап, пережили яскраві перемоги та складні моменти, крок за кроком рухаючись вперед і закладаючи фундамент для подальшого розвитку клубу. Бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі, нових досягнень і перемог", — йдеться у повідомленні клубу.

Наразі "Кудрівка" посідає 13-те місце в УПЛ, перебуваючи в зоні перехідних матчів за збереження прописки в елітному дивізіоні.

Безвиграшна серія команди триває уже 8 матчів, 5 з яких вона програла. В останньому поєдинку "Кудрівка" 3 травня зіграла внічию з "Оболонню" (1:1).

У наступному турі УПЛ "Кудрівка" 8 травня на виїзді зустрінеться з "Колосом".

