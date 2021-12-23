Клуб, який продав знаменитого аргентинця в Україну, визнали банкрутом

"Катанія" має 30 днів на оскарження рішення.

Суд Катанії визнав банкрутом місцевий футбольний клуб "Катанія".

Про це повідомляє Calciomercato.

Зазначається, що у "слонів" є 30 днів на апеляцію, проте жахливий фінансовий стан не залишає надій. Навіть якщо скарга "Катанії" буде задоволена, клуб однаково практично не має засобів для існування.

Загальний борг "Катанії" становить 56 млн євро. До закінчення терміну подачі апеляції команда продовжить виступати в італійській Серії С. На цей момент клуб посідає 12-те місце у турнірній таблиці групи С Серії С.

"Катанія" була заснована у 1908 році, востаннє виступала в італійській Серії А у сезоні-2013/2014. Найвище досягнення клубу - 8-ме місце в Серії А в сезонах-1964/1965 та 2012/2013.

Влітку 2013-го острівці продали півзахисника Папу Гомеса українському "Металісту". Наразі він грає за "Севілью".

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