Клуб Зінченка оголосив про призначення нового головного тренера

Шон Дайч / © Associated Press

Реклама

Англійський "Ноттінгем Форест", який на початку осені орендував у лондонського "Арсенала" українця Олександра Зінченка, оголосив про призначення Шона Дайча на посаду головного тренера.

54-річний англійський фахівець підписав з "лісниками" контракт на два роки – до літа 2027-го, повідомляє офіційний сайт клубу.

Останнім місцем роботи Дайча був "Евертон", який він залишив у січні цього року. Раніше він також очолював "Бернлі" та "Вотфорд".

Реклама

Біля керма "лісників" Шон замінив Ангелоса Постекоглу, який пропрацював у клубі всього 39 днів.

Наразі "Ноттінгем Форест" з 5 очками після восьми турів йде в зоні вильоту – на 18-й позиції в таблиці АПЛ.

Наступний матч "лісники" зіграють 23 жовтня з "Порту" в Лізі Європи, після чого 26 жовтня на виїзді позмагаються з "Борнмутом" в АПЛ.