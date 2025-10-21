- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 77
- Час на прочитання
- 1 хв
Клуб Зінченка оголосив про призначення нового головного тренера
Шон Дайч очолив "Ноттінгем Форест".
Англійський "Ноттінгем Форест", який на початку осені орендував у лондонського "Арсенала" українця Олександра Зінченка, оголосив про призначення Шона Дайча на посаду головного тренера.
54-річний англійський фахівець підписав з "лісниками" контракт на два роки – до літа 2027-го, повідомляє офіційний сайт клубу.
Останнім місцем роботи Дайча був "Евертон", який він залишив у січні цього року. Раніше він також очолював "Бернлі" та "Вотфорд".
Біля керма "лісників" Шон замінив Ангелоса Постекоглу, який пропрацював у клубі всього 39 днів.
Наразі "Ноттінгем Форест" з 5 очками після восьми турів йде в зоні вильоту – на 18-й позиції в таблиці АПЛ.
Наступний матч "лісники" зіграють 23 жовтня з "Порту" в Лізі Європи, після чого 26 жовтня на виїзді позмагаються з "Борнмутом" в АПЛ.