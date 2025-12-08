ТСН у соціальних мережах

Проспорт
62
2 хв

"Клуб зробив мене цапом-відбувайлом": Салах публічно розкритикував "Ліверпуль" – яка причина

Мохамед висловив невдоволенням своїм перебуванням на лавці запасних в останніх матчах команди.

Максим Приходько
Мохамед Салах

Мохамед Салах / © Associated Press

Зірка англійського "Ліверпуля" Мохамед Салах публічно розкритикував клуб через те, що отримував мало ігрового часу в останніх матчах команди.

"Втретє поспіль на лавці для запасних – це вперше у моїй кар'єрі. Я дуже, дуже розчарований. Я зробив так багато для цього клубу впродовж багатьох років, особливо попереднього сезону. Тепер я сиджу на лавці запасних і не знаю, чому так. Це має такий вигляд, наче клуб зробив мене цапом-відбувайлом. Ось, як я почуваюся.

Очевидно, що хтось хоче зробити мене винним в усьому. Мені багато чого наобіцяли влітку, а тепер я на лавці запасних третій матч поспіль, тож не можу сказати, що обіцянок дотримуються", – цитує єгиптянина The Athletic.

В останніх трьох поєдинках мерсисайдського клубу єгипетський форвард зіграв лише один тайм, тоді як два матчі взагалі не виходив на поле.

Також Салах розповів, що у нього погіршилися стосунки з головним тренером "червоних" Арне Слотом.

"Казав багато разів перед цим: у мене гарні стосунки з тренером. А тепер, виявляється, їх взагалі немає. Я не знаю чому, але, як на мене, як я це бачу – хтось мене не хоче бачити у клубі.

Чи я зіграв останній матч за "Ліверпуль"? У футболі ніколи немає відповіді на це питання. Я цю ситуацію не приймаю, як належну. Дуже багато зробив для цього клубу", – заявив Мохамед.

Салах виступає за "Ліверпуль" від липня 2017 року, перейшовши з "Роми" за 42 мільйони євро.

Разом з мерсисайдцями він двічі ставав чемпіоном Англії, зокрема й минулого сезону, в якому забив 34 м'ячі та віддав 23 асисти в усіх турнірах на клубному рівні.

Мохамед є третім найкращим бомбардиром в історії "Ліверпуля" – 250 м'ячів у 420 матчах. Цього сезону він забив 5 голів та віддав 3 асисти в 19 поєдинках за мерсисайдців.

У квітні 2025 року Салах подовжив контракт з "Ліверпулем", підписавши угоду терміном до літа 2027 року.

Наразі "Ліверпуль" посідає лише дев'яте місце в АПЛ, набравши 23 очки після 15 матчів.

