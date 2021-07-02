Клуби обрали героїв минулого сезону УПЛ: хто став найкращим гравцем і тренером

Майже всі нагороди дісталися представникам "Динамо".
Українська Прем’єр-ліга визначила найкращих у різних номінаціях за підсумками сезону-2020/21.
Як повідомляє офіційний сайт організації, лауреати нагород стали відомі за допомогою опитування клубів-учасників УПЛ.
Найкращим футболістом сезону став півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський, тренером - керманич киян Мірча Луческу, а воротарський приз поділили голкіпер "біло-синіх" Георгій Бущан і Анатолій Трубін з "Шахтаря".
СПИСОК ВСІХ ПРЕТЕНДЕНТІВ ТА ЛАУРЕАТІВ
Найкращий футболіст сезону
Лауреат - Віталій Буяльський (Динамо). Наступні місця посіли - Кулач (Ворскла), Сидорчук (Динамо), Циганков (Динамо), Юрченко (Зоря), Миколенко (Динамо), Кочергін (Зоря), Забарний (Динамо), Додо (Шахтар), Тотовицький (Десна).
Найкращий голкіпер сезону
Лауреати - Георгій Бущан (Динамо) і Анатолій Трубін (Шахтар). Наступні місця посіли - Василь (Зоря), Різник (Ворскла), Волинець (Колос), Юрчук (Дніпро-1).
Найкращий молодий футболіст сезону
Лауреат - Ілля Забарний (Динамо). Наступні місця посіли - Трубін (Шахтар), Бондаренко (Маріуполь), Очеретько (Маріуполь), Аллахьяр (Зоря), Конопля (Десна), Миколенко (Динамо), Мудрик (Десна + Шахтар), Притула (Рух)
Найкращий тренер сезону
Лауреат - Мірча Луческу (Динамо). Слідом за ним розташувалися - Скрипник (Зоря), Йовичевич (Дніпро-1), Максимов (Ворскла), Безсмертний (Львів), Каштру (Шахтар), Лавриненко (Інгулець), Костишин (Колос), Рябоконь (Десна)
Найкращий арбітр сезону
Лауреат - Катерина Монзуль (Харків). На другому місці Бойко (Київська обл.), на третьому - Арановський (Київ).
- У сезоні-2020/21, який для "біло-синіх" був першим під керівництвом Луческу, вони виграли всі внутрішні трофеї (Суперкубок, чемпіонат, Кубок України). "Шахтар" фінішував другим, відставши від киян на 11 очок.
- Новий сезон в УПЛ стартує 25 липня.
- Матч між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" за Суперкубок України заплановано на 24 липня.