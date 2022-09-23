Клуби УПЛ відмовилися відпускати гравців до збірної України в листопаді - Петраков

Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що національна команда не збиратиметься для проведення міжнародних матчів у листопаді цього року.

Про це Петраков повідомив на пресконференції перед матчем 5-го туру групового етапу Ліги націй сезону-2022/23 проти Вірменії.

За словами керманича "синьо-жовтих", він просив, аби збірна України провела ще один тренувальний збір в листопаді поточного року, однак клуби української Прем'єр-ліги відмовилися відпускати футболістів до національної команди.

Відтак, вересневі матчі в рамках Ліги націй стануть для української збірної заключними 2022 року.

"Чи будуть ще матчі цього року? Не знаю, це вирішую не я, а керівництво УАФ. Просив усі клуби, у серпні їздив, щоб вони дозволили нам зіграти два поєдинки - 16 чи 17 та 20 листопада. Спочатку всі клуби погодилися, але потім мені відповіли відмовою. Тож у листопаді команда збиратися не буде. Наступний збір відбудеться вже в березні наступного року", - цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

Матч Вірменія - Україна відбудеться в суботу, 24 вересня, на Республіканському стадіоні в Єревані. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, збірна України не зуміла пробитися на Чемпіонат світу-2022, який відбудеться від 20 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі. У фіналі кваліфікації на мундіаль наша команда поступилася Уельсу (0:1).

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