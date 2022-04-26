Чемпіона не буде: клуби УПЛ визначили долю футбольного сезону-2021/22

Чемпіона не буде: клуби УПЛ визначили долю футбольного сезону-2021/22

У вівторок, 26 квітня, відбулися загальні збори учасників УПЛ, де було ухвалено рішення щодо перерваного через війну з Росією сезону-2021/22.

Клуби УПЛ підтримали пропозицію достроково завершити нинішній сезон, оскільки чемпіонат не може бути дограний за наслідком продовження воєнного стану в Україні.

Турнірна таблиця УПЛ станом на 24 лютого була визнана остаточною. За це проголосували абсолютно всі клуби УПЛ.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

На зимову паузу "Шахтар" пішов лідером чемпіонату, випереджаючи "Динамо" на 2 очки. Таким чином, саме "гірники" завершили сезон УПЛ-2021/22 на першому місці.

Проте вперше в історії УПЛ нагородження призерів проводитися не буде. Тобто "Шахтар" не буде визнано чемпіоном України. "Помаранчево-чорні" не отримають титул та медалі. Так само без жодних нагород залишаться "Динамо" та "Дніпро-1", які фінушвали на другому та третьому місцях відповідно.

Відповідне рішення буде передано на затвердження Виконавчим комітетом Української асоціації футболу (УАФ). Рішення щодо чемпіонату юнацьких команд УПЛ сезону-2021/22 буде ухвалено пізніше.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" вийшов на благодійний матч у футболках на згадку про 215 убитих Росією українських дітей.

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