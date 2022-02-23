Клубні емблеми стали синьо-жовтими: "Кривбас" запустив патріотичний флешмоб на підтримку України

Криворізька команда ініціювала оригінальну акцію в складний для країни час.

Футбольний клуб "Кривбас" став автором цікавого флешмобу з метою єднання всіх українців на тлі загострення російської агресії щодо України.

Криворіжці запропонували українським клубам України в соцмережах пофарбувати свої емблеми в кольори державного прапора - синій та жовтий.

"Кривбас" ініціює флешмоб в знак єдності всіх українців в небезпечний для нашої України час. Незалежно від того, які клубні кольори ми захищаємо на футбольному полі, ми всі є українцями. І в нашій ДНК присутні два найважливіших кольори, це кольори державного прапора - синій та жовтий.



Тому сьогодні команди ФК "Кривбас" в усіх соцмережах змінюють свої традиційні клубні кольори на синьо-жовті. Закликаємо всі клуби підхопити цю ініціативу. Давайте підтримаємо нашу країну у цей складний час!" - йдеться в повідомленні клубу.

До флешмобу вже приєднався футбольний клуб "Полісся". Там змінили клубне лого з традиціних жовто-зелених кольорів на синьо-жовтий.

"У ці часи важливо гуртуватись і об'єднуватись. А також ідентифікувати себе з нацією. Позиція футбольного клубу "Полісся": Україна - одна, єдина і неподільна. Україна - це Поліські ліси, це Карпатські полонини, це Кримські виноградники, це Донецькі терикони. Тримаймо голову холодною, вірмо і підтримуймо Збройні сили України, і робімо усе від нас залежне, кожен на своєму фронті! Слава Україні", - йдеться в дописі житомирського клубу.

Також приєднався до патріотичної акції клуб української Прем'єр-ліги "Інгулець". Жовто-червоні кольори клубного герба стали синьо-жовтими.

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