Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: результати жеребкування групового етапу

КЧС-2025 відбудеться від 15 червня до 13 липня 2025 року в США.

У четвер, 5 грудня, в Маямі відбулося жеребкування Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

Учасниками КЧС-2025, який буде проведено у новому розширеному форматі, стануть 32 клуби з шести футбольних конфедерацій.

Під час жеребкування вони були розподілені на 8 груп по 4 команди. Переможці та володарі других місць з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу.

Клубний чемпіонат світу-2025: результати жеребкування групового етапу

Група А: "Палмейрас" (Бразилія), "Порту" (Португалія), "Аль-Ахлі" (Єгипет), "Інтер" Маямі (США)

Група В: ПСЖ (Франція), "Атлетіко" (Іспанія), "Ботафого" (Бразилія), "Сіетл Саундерз" (США)

Група С: "Баварія" (Німеччина), "Бенфіка" (Португалія), "Бока Хуніорс" (Аргентина), "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)

Група D: "Фламенго" (Бразилія), "Челсі" (Англія), "Леон" (Мексика), "Есперанс" (Туніс)

Група E: "Рівер Плейт" (Аргентина), "Інтер" (Італія), "Монтеррей" (Мексика), "Урава Ред Даймондс" (Японія)

Група F: "Флуміненсе" (Бразилія), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина), "Ульсан" (Республіка Корея), "Мамелоді Сандаунз" (Південна Африка)

Група G: "Манчестер Сіті" (Англія), "Ювентус" (Італія), "Відад" (Марокко), "Аль-Айн" (ОАЕ)

Група H: "Реал" Мадрид (Іспанія), "Зальцбург" (Австрія), "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія), "Пачука" (Мексика)

Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу триватиме від 15 червня до 13 липня 2025 року в США.

Фінал турніру відбудеться в Нью-Йорку на арені MetLife Stadium, яка вміщує 82 500 глядачів.

Читайте також:

"Шахтар" перед матчем з "Баварією" переміг "Ворсклу" та наблизився до лідерів УПЛ (відео)

УПЛ: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" вилетіла з Кубка Іспанії у серії пенальті від команди з польовим гравцем у воротах (відео)