Клубний чемпіонат світу з футболу-2023: розклад і результати всіх матчів

Престижний турнір між командами з різних континентів відбудеться від 12 до 22 грудня у Саудівській Аравії.

Від 12 до 22 грудня у Джидді (Саудівська Аравія) відбудуться матчі футбольного Клубного чемпіонату світу-2023.

За почесний трофей позмагаються переможці шість переможців своїх континентальних клубних турнірів, а також чемпіон країни, яка приймає змагання.

До слова, що нинішній Клубний чемпіонат світу стане останнім у такому форматі. Від 2025 року турнір проводитимуть раз на чотири роки, а кількість учасників зросте до 32 команд.

Учасники Клубного чемпіонату світу з футболу-2023

"Манчестер Сіті" (Англія) – переможець Ліги чемпіонів УЄФА

"Флуміненсе" (Бразилія) – переможець Кубка Лібертадорес

"Урава Ред Даймондс" (Японія) – переможець азійської Ліги чемпіонів

"Леон" (Мексика) – переможець Ліги чемпіонів КОНКАКАФ

"Аль-Ахлі" (Єгипет) – переможець африканської Ліги чемпіонів

"Окленд Сіті" (Нова Зеландія) – переможець Ліги чемпіонів ОФК

"Аль-Іттіхад" (Саудівська Аравія) – чемпіон Саудівської Аравії (господар турніру)

Зазначимо, що переможці Ліги чемпіонів ("Манчестер Сіті") та Кубка Лібертадорес ("Флуміненсе") розпочнуть свій шлях на турнірі одразу з півфіналів.

Розклад і результати матчів Клубного чемпіонату світу з футболу-2023

1/8 фіналу

Вівторок, 12 грудня

20:00 "Аль-Іттіхад" (Саудівська Аравія) – "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)

Чвертьфінали

П'ятниця, 15 грудня

16:30 "Леон" (Мексика) – "Урава Ред Даймондс" (Японія)

20:00 "Аль-Ахлі" (Єгипет) – "Аль-Іттіхад" (Саудівська Аравія) / "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)

Півфінали

Понеділок, 18 грудня

20:00 "Флуміненсе" (Бразилія) – "Аль-Ахлі" (Єгипет) / "Аль-Іттіхад" (Саудівська Аравія) / "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)

Вівторок, 19 грудня

20:00 "Леон" (Мексика) / "Урава Ред Даймондс" (Японія) – "Манчестер Сіті" (Англія)

Матч за третє місце

П'ятниця, 22 грудня

16:30 Переможений півфіналу 1 – Переможений півфіналу 2

Фінал

П'ятниця, 22 грудня

20:00 Переможець півфіналу 1 – Переможець півфіналу 2

Чинним переможцем Клубного чемпіонату світу є мадридський "Реал", який у фіналі минулого розіграшу турніру обіграв саудівський "Аль-Хіляль" (5:3). Тоді ворота "вершкових" захищав Андрій Лунін. Він став першим українцем, який зіграв на КЧС з футболу та першим в історії нашої держави володарем цього трофею.

"Реал" є рекордсменом за кількістю перемог на Клубному чемпіонаті світу. Мадридський гранд вигравав цей турнір п'ять разів (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).

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