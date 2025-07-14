Клубний чемпіонат світу-2025: названо володарів індивідуальних нагород турніру

Коул Палмер / © Associated Press

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Після фінального матчу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу, в якому "Челсі" розбив ПСЖ (3:0), відбулося вручення індивідуальних нагород турніру.

Найкращим гравцем КЧС-2025 став півзахисник "Челсі" Коул Палмер, який у фіналі забив два голи та зробив асист. До фіналу він відзначився ще одним голом і однією результативною передачню.

Найкращим молодим гравцем турніру став вінгер ПСЖ Дезіре Дуе, який записав на свій рахунок один гол.

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Звання найкращого бомбардира здобув нападник мадридського "Реала" Гонсало Гарсія, який відзначився результативними діями у п'яти з шести матчів турніру, забивши 4 м'ячі та віддавши один асист.

Найкращим воротарем став голкіпер "Челсі" Роберт Санчес, який у шести поєдинках сумарно пропустив три голи, а також провів три "сухі" матчі.

Індивідуальні нагороди Клубного чемпіонату світу-2025

Найкращий гравець – Коул Палмер ("Челсі")

Найкращий бомбардир – Гонсало Гарсія ("Реал" Мадрид)

Найкращий воротар – Роберт Санчес ("Челсі")

Найкращий молодий гравець – Дезіре Дуе (ПСЖ)

Нагадаємо, на нашому сайті можна переглянути результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу-2025.

Також повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.

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