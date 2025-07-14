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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Клубний чемпіонат світу-2025: названо володарів індивідуальних нагород турніру

Найкращим гравцем визнали лідера "Челсі" Коула Палмера.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коул Палмер

Коул Палмер / © Associated Press

Після фінального матчу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу, в якому "Челсі" розбив ПСЖ (3:0), відбулося вручення індивідуальних нагород турніру.

Найкращим гравцем КЧС-2025 став півзахисник "Челсі" Коул Палмер, який у фіналі забив два голи та зробив асист. До фіналу він відзначився ще одним голом і однією результативною передачню.

Найкращим молодим гравцем турніру став вінгер ПСЖ Дезіре Дуе, який записав на свій рахунок один гол.

Звання найкращого бомбардира здобув нападник мадридського "Реала" Гонсало Гарсія, який відзначився результативними діями у п'яти з шести матчів турніру, забивши 4 м'ячі та віддавши один асист.

Найкращим воротарем став голкіпер "Челсі" Роберт Санчес, який у шести поєдинках сумарно пропустив три голи, а також провів три "сухі" матчі.

Індивідуальні нагороди Клубного чемпіонату світу-2025

  • Найкращий гравець – Коул Палмер ("Челсі")

  • Найкращий бомбардир – Гонсало Гарсія ("Реал" Мадрид)

  • Найкращий воротар – Роберт Санчес ("Челсі")

  • Найкращий молодий гравець – Дезіре Дуе (ПСЖ)

Нагадаємо, на нашому сайті можна переглянути результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу-2025.

Також повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.

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