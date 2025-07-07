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Клубний чемпіонат світу-2025: розклад і результати матчів 1/2 фіналу
Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до фіналу.
8 і 9 липня відбудуться матчі 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.
Цієї стадії турніру дісталися чотири клуби: "Челсі" (Англія), ПСЖ (Франція), "Флуміненсе" (Бразилія) та "Реал" Мадрид (Іспанія).
Тріумфатори одноматчевих протистоянь отримають путівки до фіналу.
Розклад і результати матчів 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025
Вівторок, 8 липня
22:00. "Флуміненсе" (Бразилія) – "Челсі" (Англія)
Середа, 9 липня
22:00. ПСЖ (Франція) – "Реал" Мадрид (Іспанія)
Фінальний матч КЧС-2025 відбудеться у неділю, 13 липня, в Нью-Йорку на арені MetLife Stadium, яка вміщує 82 500 глядачів. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Раніше ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.
Також повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.