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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Клубний чемпіонат світу-2025: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до півфіналу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу

Трофей Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу / © Associated Press

4 і 5 липня відбудуться матчі 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

До чвертьфіналу турніру вийшли вісім клубів: "Палмейрас" (Бразилія), "Челсі" (Англія), ПСЖ (Франція), "Баварія" (Німеччина), "Флуміненсе" (Бразилія), "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія), "Реал" Мадрид (Іспанія) та "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).

Тріумфатори одноматчевих протистоянь отримають путівки до півфіналу.

Розклад і результати матчів 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025

П'ятниця, 4 липня

22:00. "Флуміненсе" (Бразилія) – "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія)

Субота, 5 липня

04:00. "Палмейрас" (Бразилія) – "Челсі" (Англія)

19:00. ПСЖ (Франція) – "Баварія" (Німеччина)

23:00. "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Реал" Мадрид (Іспанія)

Сітка плейоф Клубного чемпіонату світу-2025

Сітка плейоф Клубного чемпіонату світу-2025 / © FIFA Club World Cup / © FIFA Club World Cup

Сітка плейоф Клубного чемпіонату світу-2025 / © FIFA Club World Cup / © FIFA Club World Cup

Раніше ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.

Також повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.

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