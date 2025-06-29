Клубний чемпіонат світу-2025: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Трофей Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу / © Associated Press

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Від 28 червня до 2 липня на Клубному чемпіонаті світу-2025 з футболу відбудуться поєдинки 1/8 фіналу.

До плейоф турніру вийшли 16 команд: переможці та володарі других місць кожного з восьми квартетів.

В 1/8 фіналу переможці груп позмагаються з командами, які фінішували другими у своїх квартетах. Тріумфатори одноматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.

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Розклад і результати матчів 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025

Субота, 28 червня

19:00. "Палмейрас" (Бразилія) – "Ботафого" (Бразилія) – 1:0 (д.ч.)

23:00. "Бенфіка" (Португалія) – "Челсі" (Англія) – 1:4 (д.ч.)

Неділя, 29 червня

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19:00. ПСЖ (Франція) – "Інтер" Маямі (США)

23:00. "Фламенго" (Бразилія) – "Баварія" (Німеччина)

Понеділок, 30 червня

22:00. "Інтер" (Італія) – "Флуміненсе" (Бразилія)

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Вівторок, 1 липня

04:00. "Манчестер Сіті" (Англія) – "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія)

22:00. "Реал" Мадрид (Іспанія) – "Ювентус" (Італія)

Середа, 2 липня

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04:00. "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Монтеррей" (Мексика)

Сітка плейоф Клубного чемпіонату світу-2025

Сітка плейоф Клубного чемпіонату світу-2025 / © FIFA Club World Cup

Раніше ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.

Також повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.