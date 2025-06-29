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Клубний чемпіонат світу-2025: розклад і результати матчів 1/8 фіналу
Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.
Від 28 червня до 2 липня на Клубному чемпіонаті світу-2025 з футболу відбудуться поєдинки 1/8 фіналу.
До плейоф турніру вийшли 16 команд: переможці та володарі других місць кожного з восьми квартетів.
В 1/8 фіналу переможці груп позмагаються з командами, які фінішували другими у своїх квартетах. Тріумфатори одноматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.
Розклад і результати матчів 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025
Субота, 28 червня
19:00. "Палмейрас" (Бразилія) – "Ботафого" (Бразилія) – 1:0 (д.ч.)
23:00. "Бенфіка" (Португалія) – "Челсі" (Англія) – 1:4 (д.ч.)
Неділя, 29 червня
19:00. ПСЖ (Франція) – "Інтер" Маямі (США)
23:00. "Фламенго" (Бразилія) – "Баварія" (Німеччина)
Понеділок, 30 червня
22:00. "Інтер" (Італія) – "Флуміненсе" (Бразилія)
Вівторок, 1 липня
04:00. "Манчестер Сіті" (Англія) – "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія)
22:00. "Реал" Мадрид (Іспанія) – "Ювентус" (Італія)
Середа, 2 липня
04:00. "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Монтеррей" (Мексика)
Сітка плейоф Клубного чемпіонату світу-2025
Раніше ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.
Також повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.