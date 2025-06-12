Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: де дивитися трансляції матчів турніру

Трофей Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу / © Associated Press

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Від 15 червня до 13 липня в США відбудеться Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу.

Це буде перший розіграш цього турніру в новому розширеному форматі. Участь у ньому візьмуть 32 клуби з шести футбольних конфедерацій.

За підсумками жеребкування вони були розподілені на 8 груп по 4 команди. Переможці та володарі других місць з кожного квартету вийдуть до 1/8 фіналу.

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Фінальний матч турніру відбудеться в Нью-Йорку на арені MetLife Stadium, яка вміщує 82 500 глядачів.

Де дивитися матчі Клубного чемпіонату світу-2025

Транслятором Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу в Україні буде Суспільне Спорт – більшість матчів наживо дивіться на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Усі 63 матчі турніру наживо покаже платформа DAZN, але без українських коментарів – натомість Суспільне транслюватиме ігри з українськомовним коментатором.

Наживо на Суспільне Спорт будуть показані усі матчі плейоф, а також усі поєдинки за участю українських футболістів, а саме Андрія Луніна ("Реал" Мадрид) та Анатолія Трубіна ("Бенфіка").

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Раніше повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.

Букмекери уже назвали головних фаворитів Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.