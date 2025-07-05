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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
88
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1 хв

Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: хто вже вийшов до 1/2 фіналу

Список команд, які пробилися до півфіналу Клубного чемпіонату світу з футболу 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Флуміненсе"

"Флуміненсе" / © Associated Press

4 і 5 липня відбуваються матчі 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

За їхніми підсумками визначаться півфіналісти турніру, які продовжать боротьбу за трофей.

Два півфіналісти турніру вже відомі. Решта визначаться після поєдинків, які відбудуться у суботу, 5 липня.

До вашої уваги список команд, які вже вийшли до 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025, а також півфінальні пари.

Півфіналісти Клубного чемпіонату світу-2025

  • "Флуміненсе" (Бразилія)

  • "Челсі" (Англія)

Пари 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025

"Флуміненсе" (Бразилія) – "Челсі" (Англія)

Переможець пари ПСЖ (Франція) / "Баварія" (Німеччина) – Переможець пари "Реал" Мадрид (Іспанія) / "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

На нашому сайті також можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.

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