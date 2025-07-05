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Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: хто вже вийшов до 1/2 фіналу
Список команд, які пробилися до півфіналу Клубного чемпіонату світу з футболу 2025 року.
4 і 5 липня відбуваються матчі 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.
За їхніми підсумками визначаться півфіналісти турніру, які продовжать боротьбу за трофей.
Два півфіналісти турніру вже відомі. Решта визначаться після поєдинків, які відбудуться у суботу, 5 липня.
До вашої уваги список команд, які вже вийшли до 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025, а також півфінальні пари.
Півфіналісти Клубного чемпіонату світу-2025
"Флуміненсе" (Бразилія)
"Челсі" (Англія)
Пари 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025
"Флуміненсе" (Бразилія) – "Челсі" (Англія)
Переможець пари ПСЖ (Франція) / "Баварія" (Німеччина) – Переможець пари "Реал" Мадрид (Іспанія) / "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)
На нашому сайті також можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу-2025.
Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.