ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
588
Час на прочитання
1 хв

Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: хто вже вийшов до 1/4 фіналу

Список команд, які пробилися до чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу з футболу 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Баварія"

"Баварія" / © Associated Press

Від 28 червня до 2 липня відбуваються матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

За їхніми підсумками визначаться чвертьфіналісти турніру, які продовжать боротьбу за трофей.

Уже відомі п'ять з восьми чвертьфіналістів турніру. Решта визначаться після матчів, які відбудуться 1 та 2 липня.

До вашої уваги список команд, які вийшли до 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025, а також потенційні чвертьфінальні пари.

Чвертьфіналісти Клубного чемпіонату світу-2025

  • "Палмейрас" (Бразилія)

  • "Челсі" (Англія)

  • ПСЖ (Франція)

  • "Баварія" (Німеччина)

  • "Флуміненсе" (Бразилія)

Пари 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025

"Палмейрас" (Бразилія) – "Челсі" (Англія)

ПСЖ (Франція) – "Баварія" (Німеччина)

"Флуміненсе" (Бразилія) – "Манчестер Сіті" (Англія) / "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія)

"Боруссія" Дортмунд (Німеччина) / "Монтеррей" (Мексика) – "Реал" Мадрид (Іспанія) / "Ювентус" (Італія)

На нашому сайті також можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie