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Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: хто вже вийшов до 1/4 фіналу
Список команд, які пробилися до чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу з футболу 2025 року.
Від 28 червня до 2 липня відбуваються матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.
За їхніми підсумками визначаться чвертьфіналісти турніру, які продовжать боротьбу за трофей.
Уже відомі п'ять з восьми чвертьфіналістів турніру. Решта визначаться після матчів, які відбудуться 1 та 2 липня.
До вашої уваги список команд, які вийшли до 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025, а також потенційні чвертьфінальні пари.
Чвертьфіналісти Клубного чемпіонату світу-2025
"Палмейрас" (Бразилія)
"Челсі" (Англія)
ПСЖ (Франція)
"Баварія" (Німеччина)
"Флуміненсе" (Бразилія)
Пари 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025
"Палмейрас" (Бразилія) – "Челсі" (Англія)
ПСЖ (Франція) – "Баварія" (Німеччина)
"Флуміненсе" (Бразилія) – "Манчестер Сіті" (Англія) / "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія)
"Боруссія" Дортмунд (Німеччина) / "Монтеррей" (Мексика) – "Реал" Мадрид (Іспанія) / "Ювентус" (Італія)
На нашому сайті також можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу-2025.
Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.