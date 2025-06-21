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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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172
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Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: хто вже вийшов до плейоф

Список команд, які забезпечили собі участь в 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу з футболу 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Баварія"

"Баварія" / © Associated Press

Від 15 до 27 червня триває груповий етап Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

Це перший розіграш цього турніру в новому розширеному форматі: 32 клубів з шести футбольних конфедерацій розподілені на 8 груп по 4 команди.

Переможці та володарі других місць з кожного квартету виходять до 1/8 фіналу. До вашої уваги список команд, які вже забезпечили собі участь у плейоф Клубного чемпіонату світу-2025.

  • "Баварія" (Німеччина)

  • "Фламенго" (Бразилія)

На нашому сайті можна переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюються після зіграних матчів.

Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.

Раніше повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.

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