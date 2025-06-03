Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад і результати матчів

Трофей Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу / © Associated Press

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Від 15 червня до 13 липня в США відбудеться Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу.

Це буде перший розіграш цього турніру в новому розширеному форматі за участю 32 клубів з шести футбольних конфедерацій.

Під час жеребкування вони були розподілені на 8 груп по 4 команди. Переможці та володарі других місць з кожного квартету вийдуть до 1/8 фіналу.

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Фінальний матч КЧС-2025 відбудеться в Нью-Йорку на арені MetLife Stadium, яка вміщує 82 500 глядачів.

До вашої уваги повний розклад і результати всіх поєдинків турніру.

Також на нашому сайті можна переглянути всі групи та турнірні таблиці, що оновлюватимуться після зіграних матчів.

Клубний чемпіонат світу-2025: розклад і результати матчів

Перший тур

Неділя, 15 червня

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Група А. 03:00. "Аль-Ахлі" (Єгипет) – "Інтер" Маямі (США)

Група С. 19:00. "Баварія" (Німеччина) – "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)

Група В. 22:00. ПСЖ (Франція) – "Атлетіко" (Іспанія)

Понеділок, 16 червня

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Група А. 01:00. "Палмейрас" (Бразилія) – "Порту" (Португалія)

Група В. 05:00. "Ботафого" (Бразилія) – "Сіетл Саундерз" (США)

Група D. 22:00. "Челсі" (Англія) – "Лос-Анджелес" (США)

Вівторок, 17 червня

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Група С. 01:00. "Бока Хуніорс" (Аргентина) – "Бенфіка" (Португалія)

Група D. 04:00. "Фламенго" (Бразилія) – "Есперанс" (Туніс)

Група F. 19:00. "Флуміненсе" (Бразилія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

Група E. 22:00. "Рівер Плейт" (Аргентина) – "Урава Ред Даймондс" (Японія)

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Середа, 18 червня

Група F. 01:00. "Ульсан" (Республіка Корея) – "Мамелоді Сандаунз" (ПАР)

Група E. 04:00. "Монтеррей" (Мексика) – "Інтер" (Італія)

Група G. 19:00. "Манчестер Сіті" (Англія) – "Відад" (Марокко)

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Група H. 22:00. "Реал" Мадрид (Іспанія) – "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія)

Четвер, 19 червня

Група H. 01:00. "Пачука" (Мексика) – "Зальцбург" (Австрія)

Група G. 04:00. "Аль-Айн" (ОАЕ) – "Ювентус" (Італія)

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Другий тур

Четвер, 19 червня

Група А. 19:00. "Палмейрас" (Бразилія) – "Аль-Ахлі" (Єгипет)

Група А. 22:00. "Інтер" Маямі (США) – "Порту" (Португалія)

П'ятниця, 20 червня

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Група В. 01:00. "Сіетл Саундерз" (США) – "Атлетіко" (Іспанія)

Група В. 04:00. ПСЖ (Франція) – "Ботафого" (Бразилія)

Група С. 19:00. "Бенфіка" (Португалія) – "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)

Група D. 21:00. "Фламенго" (Бразилія) – "Челсі" (Англія)

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Субота, 21 червня

Група D. 01:00. "Лос-Анджелес" (США) – "Есперанс" (Туніс)

Група С. 04:00. "Баварія" (Німеччина) – "Бока Хуніорс" (Аргентина)

Група F. 19:00. "Мамелоді Сандаунз" (ПАР) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

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Група E. 22:00. "Інтер" (Італія) – "Урава Ред Даймондс" (Японія)

Неділя, 22 червня

Група F. 01:00. "Флуміненсе" (Бразилія) – "Ульсан" (Республіка Корея)

Група E. 04:00. "Рівер Плейт" (Аргентина) – "Монтеррей" (Мексика)

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Група G. 19:00. "Ювентус" (Італія) – "Відад" (Марокко)

Група H. 22:00. "Реал" Мадрид (Іспанія) – "Пачука" (Мексика)

Понеділок, 23 червня

Група H. 01:00. "Зальцбург" (Австрія) – "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія)

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Група G. 04:00. "Манчестер Сіті" (Англія) – "Аль-Айн" (ОАЕ)

Третій тур

Понеділок, 23 червня

Група В. 22:00. "Атлетіко" (Іспанія) – "Ботафого" (Бразилія)

Група В. 22:00. "Сіетл Саундерз" (США) – ПСЖ (Франція)

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Вівторок, 24 червня

Група А. 04:00. "Інтер" Маямі (США) – "Палмейрас" (Бразилія)

Група А. 04:00. "Порту" (Португалія) – "Аль-Ахлі" (Єгипет)

Група С. 22:00. "Бенфіка" (Португалія) – "Баварія" (Німеччина)

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Група С. 22:00. "Окленд Сіті" (Нова Зеландія) – "Бока Хуніорс" (Аргентина)

Середа, 25 червня

Група D. 04:00. "Есперанс" (Туніс) – "Челсі" (Англія)

Група D. 04:00. "Лос-Анджелес" (США) – "Фламенго" (Бразилія)

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Група F. 22:00. "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Ульсан" (Республіка Корея)

Група F. 22:00. "Мамелоді Сандаунз" (ПАР) – "Флуміненсе" (Бразилія)

Четвер, 26 червня

Група E. 04:00. "Інтер" (Італія) – "Рівер Плейт" (Аргентина)

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Група E. 04:00. "Урава Ред Даймондс" (Японія) – "Монтеррей" (Мексика)

Група G. 22:00. "Відад" (Марокко) – "Аль-Айн" (ОАЕ)

Група G. 22:00. "Ювентус" (Італія) – "Манчестер Сіті" (Англія)

П'ятниця, 27 червня

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Група H. 04:00. "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія) – "Пачука" (Мексика)

Група H. 04:00. "Зальцбург" (Австрія) – "Реал" Мадрид (Іспанія)

Раніше повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.