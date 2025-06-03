ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
3 хв

Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад і результати матчів

Повний календар і результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу з футболу 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу

Трофей Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу / © Associated Press

Від 15 червня до 13 липня в США відбудеться Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу.

Це буде перший розіграш цього турніру в новому розширеному форматі за участю 32 клубів з шести футбольних конфедерацій.

Під час жеребкування вони були розподілені на 8 груп по 4 команди. Переможці та володарі других місць з кожного квартету вийдуть до 1/8 фіналу.

Фінальний матч КЧС-2025 відбудеться в Нью-Йорку на арені MetLife Stadium, яка вміщує 82 500 глядачів.

До вашої уваги повний розклад і результати всіх поєдинків турніру.

Також на нашому сайті можна переглянути всі групи та турнірні таблиці, що оновлюватимуться після зіграних матчів.

Клубний чемпіонат світу-2025: розклад і результати матчів

Перший тур

Неділя, 15 червня

Група А. 03:00. "Аль-Ахлі" (Єгипет) – "Інтер" Маямі (США)

Група С. 19:00. "Баварія" (Німеччина) – "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)

Група В. 22:00. ПСЖ (Франція) – "Атлетіко" (Іспанія)

Понеділок, 16 червня

Група А. 01:00. "Палмейрас" (Бразилія) – "Порту" (Португалія)

Група В. 05:00. "Ботафого" (Бразилія) – "Сіетл Саундерз" (США)

Група D. 22:00. "Челсі" (Англія) – "Лос-Анджелес" (США)

Вівторок, 17 червня

Група С. 01:00. "Бока Хуніорс" (Аргентина) – "Бенфіка" (Португалія)

Група D. 04:00. "Фламенго" (Бразилія) – "Есперанс" (Туніс)

Група F. 19:00. "Флуміненсе" (Бразилія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

Група E. 22:00. "Рівер Плейт" (Аргентина) – "Урава Ред Даймондс" (Японія)

Середа, 18 червня

Група F. 01:00. "Ульсан" (Республіка Корея) – "Мамелоді Сандаунз" (ПАР)

Група E. 04:00. "Монтеррей" (Мексика) – "Інтер" (Італія)

Група G. 19:00. "Манчестер Сіті" (Англія) – "Відад" (Марокко)

Група H. 22:00. "Реал" Мадрид (Іспанія) – "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія)

Четвер, 19 червня

Група H. 01:00. "Пачука" (Мексика) – "Зальцбург" (Австрія)

Група G. 04:00. "Аль-Айн" (ОАЕ) – "Ювентус" (Італія)

Другий тур

Четвер, 19 червня

Група А. 19:00. "Палмейрас" (Бразилія) – "Аль-Ахлі" (Єгипет)

Група А. 22:00. "Інтер" Маямі (США) – "Порту" (Португалія)

П'ятниця, 20 червня

Група В. 01:00. "Сіетл Саундерз" (США) – "Атлетіко" (Іспанія)

Група В. 04:00. ПСЖ (Франція) – "Ботафого" (Бразилія)

Група С. 19:00. "Бенфіка" (Португалія) – "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)

Група D. 21:00. "Фламенго" (Бразилія) – "Челсі" (Англія)

Субота, 21 червня

Група D. 01:00. "Лос-Анджелес" (США) – "Есперанс" (Туніс)

Група С. 04:00. "Баварія" (Німеччина) – "Бока Хуніорс" (Аргентина)

Група F. 19:00. "Мамелоді Сандаунз" (ПАР) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

Група E. 22:00. "Інтер" (Італія) – "Урава Ред Даймондс" (Японія)

Неділя, 22 червня

Група F. 01:00. "Флуміненсе" (Бразилія) – "Ульсан" (Республіка Корея)

Група E. 04:00. "Рівер Плейт" (Аргентина) – "Монтеррей" (Мексика)

Група G. 19:00. "Ювентус" (Італія) – "Відад" (Марокко)

Група H. 22:00. "Реал" Мадрид (Іспанія) – "Пачука" (Мексика)

Понеділок, 23 червня

Група H. 01:00. "Зальцбург" (Австрія) – "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія)

Група G. 04:00. "Манчестер Сіті" (Англія) – "Аль-Айн" (ОАЕ)

Третій тур

Понеділок, 23 червня

Група В. 22:00. "Атлетіко" (Іспанія) – "Ботафого" (Бразилія)

Група В. 22:00. "Сіетл Саундерз" (США) – ПСЖ (Франція)

Вівторок, 24 червня

Група А. 04:00. "Інтер" Маямі (США) – "Палмейрас" (Бразилія)

Група А. 04:00. "Порту" (Португалія) – "Аль-Ахлі" (Єгипет)

Група С. 22:00. "Бенфіка" (Португалія) – "Баварія" (Німеччина)

Група С. 22:00. "Окленд Сіті" (Нова Зеландія) – "Бока Хуніорс" (Аргентина)

Середа, 25 червня

Група D. 04:00. "Есперанс" (Туніс) – "Челсі" (Англія)

Група D. 04:00. "Лос-Анджелес" (США) – "Фламенго" (Бразилія)

Група F. 22:00. "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Ульсан" (Республіка Корея)

Група F. 22:00. "Мамелоді Сандаунз" (ПАР) – "Флуміненсе" (Бразилія)

Четвер, 26 червня

Група E. 04:00. "Інтер" (Італія) – "Рівер Плейт" (Аргентина)

Група E. 04:00. "Урава Ред Даймондс" (Японія) – "Монтеррей" (Мексика)

Група G. 22:00. "Відад" (Марокко) – "Аль-Айн" (ОАЕ)

Група G. 22:00. "Ювентус" (Італія) – "Манчестер Сіті" (Англія)

П'ятниця, 27 червня

Група H. 04:00. "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія) – "Пачука" (Мексика)

Група H. 04:00. "Зальцбург" (Австрія) – "Реал" Мадрид (Іспанія)

Раніше повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie