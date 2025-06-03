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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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82
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Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: всі групи та турнірні таблиці

Турнірне становище команд у квартетах на Клубному чемпіонаті світу з футболу 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу

Трофей Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу / © Associated Press

Від 15 червня до 13 липня в США відбудеться Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу.

Це буде перший розіграш цього турніру в новому розширеному форматі. Його учасниками стануть 32 клуби з шести футбольних конфедерацій.

Під час жеребкування вони були розподілені на 8 груп по 4 команди. Переможці та володарі других місць з кожного квартету вийдуть до 1/8 фіналу.

Дивіться склад усіх груп КЧС-2025 та турнірне становище команд, що оновлюватиметься після матчів.

На нашому сайті також можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків турніру.

Клубний чемпіонат світу-2025: усі групи та турнірні таблиці

Група А: "Палмейрас" (Бразилія), "Порту" (Португалія), "Аль-Ахлі" (Єгипет), "Інтер" Маямі (США)

Група В: ПСЖ (Франція), "Атлетіко" (Іспанія), "Ботафого" (Бразилія), "Сіетл Саундерз" (США)

Група С: "Баварія" (Німеччина), "Бенфіка" (Португалія), "Бока Хуніорс" (Аргентина), "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)

Група D: "Фламенго" (Бразилія), "Челсі" (Англія), "Лос-Анджелес" (США), "Есперанс" (Туніс)

Група E: "Рівер Плейт" (Аргентина), "Інтер" (Італія), "Монтеррей" (Мексика), "Урава Ред Даймондс" (Японія)

Група F: "Флуміненсе" (Бразилія), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина), "Ульсан" (Республіка Корея), "Мамелоді Сандаунз" (ПАР)

Група G: "Манчестер Сіті" (Англія), "Ювентус" (Італія), "Відад" (Марокко), "Аль-Айн" (ОАЕ)

Група H: "Реал" Мадрид (Іспанія), "Зальцбург" (Австрія), "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія), "Пачука" (Мексика)

Фінальний матч КЧС-2025 відбудеться в Нью-Йорку на арені MetLife Stadium, яка вміщує 82 500 глядачів.

Раніше повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.

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