Проспорт
29
1 хв

Клубу Першої ліги присудили технічну поразку в Кубку України: яка причина

ФК ЮКСА було виключено з розіграшу Кубка України.

Максим Приходько
ЮКСА

ЮКСА / facebook.com/fc.ucsa

Клуб ЮКСА із села Тарасівка Київської області отримав технічну поразку (0:3) в матчі 1/32 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26 проти вінницької "Ниви".

Про це повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ).

24 серпня ЮКСА, яка виступає в Першій лізі (другий за силою дивізіон України – прим.), обіграла представника Другої ліги (третій за престижністю дивізіон – прим.) з рахунком 3:1.

Однак Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ анулював результат матчу і зарахував команді з Тарасівки технічну поразку через участь у поєдинку футболіста, прізвище якого не було внесено до рапорту арбітра поєдинку.

Таким чином, ФК ЮКСА було виключено з розіграшу Кубка України. Тоді як "Нива" Вінниця вийшла до 1/16 фіналу, де за результатами жеребкування отримала в суперники "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні).

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став донецький "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав київське "Динамо".

29
