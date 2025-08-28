- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 1 хв
Клубу Першої ліги присудили технічну поразку в Кубку України: яка причина
ФК ЮКСА було виключено з розіграшу Кубка України.
Клуб ЮКСА із села Тарасівка Київської області отримав технічну поразку (0:3) в матчі 1/32 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26 проти вінницької "Ниви".
Про це повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ).
24 серпня ЮКСА, яка виступає в Першій лізі (другий за силою дивізіон України – прим.), обіграла представника Другої ліги (третій за престижністю дивізіон – прим.) з рахунком 3:1.
Однак Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ анулював результат матчу і зарахував команді з Тарасівки технічну поразку через участь у поєдинку футболіста, прізвище якого не було внесено до рапорту арбітра поєдинку.
Таким чином, ФК ЮКСА було виключено з розіграшу Кубка України. Тоді як "Нива" Вінниця вийшла до 1/16 фіналу, де за результатами жеребкування отримала в суперники "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні).
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став донецький "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав київське "Динамо".