Клубу УПЛ зарахували технічну поразку в Кубку України: відома причина

"Кривбас" / © ФК Кривбас

Реклама

Криворізький "Кривбас" отримав технічну поразку (0:3) в матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26 проти "Чернігова".

Про це повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ).

Основний час поєдинку, який відбувся 17 вересня, завершився внічию 1:1, а в серії пенальті клуб української Прем'єр-ліги (УПЛ) виявився точнішим – 3:1.

Реклама

Однак Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ анулював результат поєдинку через те, що "Кривбас" перевищив ліміт на легіонерів. На 69-й хвилині зустрічі після заміни у складі криворізького клубу на полі одночасно перебували одразу вісім іноземних футболістів замість семи дозволених.

Тож "Кривбас" було виключено з розіграшу Кубка України. Тоді як "Чернігів" вийшов до 1/8 фіналу, де дізнається свого суперника під час жеребкування, яке відбудеться 26 вересня о 13:00.

Зазначимо, що раніше вінницька "Нива" вийшла до 1/16 фіналу Кубка України завдяки тому, що клубу ЮКСА присудили технічну поразку.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став донецький "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав київське "Динамо".