Ключовий футболіст "Динамо" ризикує пропустити вирішальний матч збірної України у відборі на ЧС-2022

Віталій Миколенко точно не зіграє проти "Барселони" в Лізі чемпіонів.

Захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко, який був викликаний до збірної України на заключний поєдинок кваліфікації Чемпіонату світу-2022 проти збірної Боснії і Герцеговини , ризикує не взяти в ньому участь.

22-річний футболіст не потрапив до заявки на матч 13-го туру УПЛ з "Маріуполем". На пресконференції після гри керманич "біло-синіх" Мірча Луческу повідомив, що Миколенко травмувався в кубковій битві з приазовцями, яка відбулася посеред тижня.

Через пошкодження Віталій пробуде в лазареті щонайменше два тижні. Таким чином, його участь у вирішальному поєдинку національної збірної з боснійцями опинилася під знаком питання.

"На жаль, Миколенко буде мінімум два тижні відсутній через травму. Виходячи з подій на полі, я хотів подивитися, хто ще може зіграти на його позиції, якщо раптово Караваєв не зможе або втомиться", - цитує Луческу офіційний сайт "біло-синіх".

У нинішньому сезоні Миколенко провів 15 матчів за "Динамо" у всіх турнірах, у яких відзначився трьома результативними передачами.

Наступний поєдинок кияни проведуть 2 листопада, коли в Києві зіграють з "Барселоною" в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Луческу точно не зможе розраховувати на Миколенка в цій зустрічі.

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