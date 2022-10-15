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Ключовий футболіст збірної Франції пропустить ЧС-2022: названа причина

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Ключовий футболіст збірної Франції пропустить ЧС-2022: названа причина

Фото: Associated Press

Н'Голо Канте не зможе зіграти на мундіалі через травму.

Півзахисник "Челсі" та збірної Франції Н'Голо Канте буде змушений пропустити Чемпіонат світу 2022 року через травму.

Як повідомляє видання L'Equipe, в 31-річного хавбека рецидив пошкодження підколінного сухожилля і він не встигне відновитись до старту світової першості.

За інформацією джерела, з цієї причини Канте не потрапить до заявки збірної Франції на ЧС-2022, яку 9 листопада збирається оголосити головний тренер "триколірних" Дідьє Дешам.

Канте виступає за національну команду від 2016 року. На його рахунку 53 матчі за збірну Франції, два забиті м'ячі. У складі "Ле Бле" Н'Голо став срібним призером Євро-2016 та переможцем ЧС-2018.

Поточного сезону Канте провів лише 2 матчі за "Челсі" в АПЛ, результативними діями не відзначався.

  • ЧС-2022 відбудеться від 20 листопада до 18 грудня в Катарі. У матчі-відкритті світової першості зустрінуться Катар і Еквадор.
  • Додамо, що ЧС-2022 стане першим в історії футболу, який проводитиметься не влітку, а взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря в червні-липні сягає позначки понад 40 градусів.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

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