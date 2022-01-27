Кобі Браянту та його доньці встановили пам'ятник на місці їхньої загибелі

Кобі Браянту та його доньці встановили пам'ятник на місці їхньої загибелі

Трагедія сталася в січні 2020 року.

У Каліфорнії встановили пам'ятник одному з кращих гравців в історії НБА Кобі Браянту та його доньці Джіанні, що загинули в авіакатастрофі два роки тому, 26 січня 2020 року.

Монумент встановлено на місці аварії вертольота Браянта. Його автором є скульптор Ден Медіна. Він зобразив баскетболіста у формі "Лейкерс" - Браянт обіймає свою доньку, поки вона тримає баскетбольний м'яч.

Статуя виконана з бронзи та важить 160 фунтів (трохи більше 72,5 кг). Також на ній вказані імена всіх жертв аварії вертольота.

ЩО ВІДОМО ПРО ЗАГИБЕЛЬ КОБІ БРАЯНТА

26 січня 2020 року 41-річний Браянт розбився на вертольоті разом із 13-річною донькою та ще сімома особами. Ймовірною причиною авіакатастрофи називають погані погодні умови.

Пілот Ара Забоян отримав спеціальний дозвіл від диспетчерів перед трагічним польотом, а тому мав право летіти за такої погоди.

Водночас він запобіг ймовірній загибелі людей на землі. В останній момент йому перед падінням вдалося відвести транспортний засіб від передмістя Лос-Анджелеса Глендейла та інших населених пунктів.

Катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з вертольотом втратили зв'язок.

гравці НБА та світові зірки спорту вшанували пам'ять легендарної "Чорної Мамби".

та вшанували пам'ять легендарної "Чорної Мамби". Браянта посмертно включили до Зали слави баскетболу.

до Зали слави баскетболу. Браянт завершив кар'єру в 2016 році.

Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА (17 - поспіль), 5 разів ставав чемпіоном НБА і двічі - MVP фінальної серії.

Протягом усієї кар'єри виступав за "Лос-Анджелес Лейкерс" (1996-2016).

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