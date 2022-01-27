Кобі Браянту та його доньці встановили пам'ятник на місці їхньої загибелі

Трагедія сталася в січні 2020 року.
У Каліфорнії встановили пам'ятник одному з кращих гравців в історії НБА Кобі Браянту та його доньці Джіанні, що загинули в авіакатастрофі два роки тому, 26 січня 2020 року.
Монумент встановлено на місці аварії вертольота Браянта. Його автором є скульптор Ден Медіна. Він зобразив баскетболіста у формі "Лейкерс" - Браянт обіймає свою доньку, поки вона тримає баскетбольний м'яч.
Статуя виконана з бронзи та важить 160 фунтів (трохи більше 72,5 кг). Також на ній вказані імена всіх жертв аварії вертольота.
ЩО ВІДОМО ПРО ЗАГИБЕЛЬ КОБІ БРАЯНТА
26 січня 2020 року 41-річний Браянт розбився на вертольоті разом із 13-річною донькою та ще сімома особами. Ймовірною причиною авіакатастрофи називають погані погодні умови.
Пілот Ара Забоян отримав спеціальний дозвіл від диспетчерів перед трагічним польотом, а тому мав право летіти за такої погоди.
Водночас він запобіг ймовірній загибелі людей на землі. В останній момент йому перед падінням вдалося відвести транспортний засіб від передмістя Лос-Анджелеса Глендейла та інших населених пунктів.
Катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з вертольотом втратили зв'язок.
- гравці НБА та світові зірки спорту вшанували пам'ять легендарної "Чорної Мамби".
- Браянта посмертно включили до Зали слави баскетболу.
- Браянт завершив кар'єру в 2016 році.
- Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА (17 - поспіль), 5 разів ставав чемпіоном НБА і двічі - MVP фінальної серії.
- Протягом усієї кар'єри виступав за "Лос-Анджелес Лейкерс" (1996-2016).
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