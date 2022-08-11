Кочергін феєрить у Європі: гол українця вивів "Ракув" до плейоф кваліфікації Ліги конференцій (відео)

У четвер, 11 серпня, відбувся другий поєдинок 3-го відбіркового ранду Ліги конференцій сезону-2022/23 між польським "Ракувом" та словацьким "Спартаком" Трнава, у якому взяв участь українець Владислав Кочергін.

Польський "Ракув" переміг "Спартак" Трнава у поєдинку за вихід у плейоф кваліфікації Ліги конференцій - 1:0.

Єдиний гол поєдинку забив український півзахисник Владислав Кочергін. На 68-й хвилині матчу він відзначився з подачі форварда Іві Лопеса.

До вашої уваги відео голу Кочергіна.

Для півзахисника це третій гол у нинішній кваліфікації турніру. Раніше українець оформив по голу у протистояннях з "Астаною".

"Ракув" вийшов до плейоф кваліфікації. За підсумками двох матчів команда виграла 3:0. У плейоф польський клуб зіграє зі "Славією" Прага, яка здолала грецький "Панатінаїкос".

Нагадаємо, що луганська "Зоря" поступилася у поєдинку за вихід до плейоф кваліфікації Ліги конференцій румунській "Університаті" з рахунком 3:0.

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