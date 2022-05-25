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"Кого захищає ATP - Росію чи гравців?": французький тенісист обурений позбавленням Wimbledon рейтингових очок

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"Кого захищає ATP - Росію чи гравців?": французький тенісист обурений позбавленням Wimbledon рейтингових очок

Фото: Associated Press

Французький тенісист Бенуа Пер розкритикував Асоціацію тенісистів-професіоналів (АТР) через рішення не зараховувати рейтингових очок на Wimbledon-2022.

Раніше організатори Wimbledon-2022 повідомили, що тенісисти з Росії та Білорусі не будуть допущені до цьогорічного турніру через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала на території України.

Wimbledon став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь у особистих змаганнях.

Утім, це рішення абсолютно не підтримали міжнародні тенісні організації - ATP, WTA та ITF. Вони ухвалили рішення не зараховувати рейтингових очок тенісистам за їхній виступ на Wimbledon.

Своє обурення цим скандальним вердиктом і висловив француз Бенуа Пер.

"Кого захищає ATP - Росію чи гравців? Ми проведемо турнір без очок. А коли деякі гравці мали COVID-19, ми не говорили: "Так, потрібно скасовувати турнір зовсім".

А тут через трьох-чотирьох російських гравців, включно з Медведєвим, ми пішли проти Вімблдону. Якщо послухати тенісистів, то вони рішення не зрозуміли. 99% гравців хочуть очки та хочуть грати турнір так, як раніше. Тому мені потрібно знати, ATP захищає гравців чи Росію?

Я поїду на Вімблдон за призовими, як на виставковий турнір. Але мені цікаво, чому з гравцями це не обговорили? Так, кажуть, що Рада проголосувала, але нам нічого не говорили.

Мені шкода росіян, але вони влаштували проблему. А платять за це усі гравці ATP. Я цього не розумію. Нас усіх покарали. Тепер таке відчуття, що ми поїдемо на виставковий турнір лише заради грошей", - сказав Пер під час пресконференції.

До цього експерша ракетка України Сергій Стаховський обурився рішенням позбавити Wimbledon рейтингових очок. Із критикою на адресу тенісної спільноти також виступив український тенісист Олександр Долгополов і українська тенісистка Марта Костюк.

Своєю чергою, організатори Wimbledon-2022 вже відреагували на кричущий вердикт ATP, WTA та ITF та заявили, що ухвалили "єдине правильне рішення" щодо російських і білоруських тенісистів.

Wimbledon-2022 відбудеться від 27 червня до 10 липня в лондонському передмісті Вімблдон.

Нагадаємо, що Roland Garros обмежився лише умовними санкціями щодо російських та білоруських спортсменів.

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