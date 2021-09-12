"Кохання всього мого життя": Монфіс красиво привітав Світоліну з днем народження

Французький тенісист написав зворушливий пост в Instagram.
У неділю, 12 вересня, першій ракетці України Еліні Світоліній виповнилося 27 років. Свою обраницю зі святом вишукано привітав її чоловік - французький тенісист Гаель Монфіс.
35-річний коханий українки опублікував у себе в Instagram їхню весільну фотографію та додав красномовний підпис. Як то кажуть, коментарі тут зайві.
"З днем народження, моя любов! З того дня, як ти увійшла в моє життя, ти стала причиною, через яку я дихаю. Ти - зірки в моєму небі. І я б не хотів, щоб було інакше. Ти - кохання всього мого життя ", - написав Монфіс у соцмережі.
Раніше Світоліна поділилася з шанувальниками ніжним фото на свій день народження.
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