Кока-Кола запрошує українських уболівальників пережити емоції FIFA WORLD CUP 2026™ разом з Іллею Забарним

Протягом усієї кампанії Кока-Кола освіжатиме та надихатиме вболівальників насолоджуватися емоційними поворотами гри, розділяючи її драматизм, радість та пристрасть. Кампанія підкреслює глибокий зв'язок Кока-Кола з футболом, спираючись на статус одного з найдавніших партнерів FIFA. Проживаючи разом із уболівальниками всі злети та падіння, Кока-Кола прагне підбадьорити вболівальників, які переживають емоційні гойдалки найбільшої футбольної події світу. Партнерство Кока-Кола з Іллею Забарним робить головну футбольну подію ближчою до українців та долучає їх до неймовірної енергетики турніру.

Ця кампанія продовжує багаторічну історію Кока-Кола як гордого партнера FIFA®, що триває майже п’ять десятиліть і охоплює 12 турнірів, та підтверджує її статус офіційного безалкогольного напою FIFA WORLD CUP 2026™. Протягом останніх десятиліть Кока-Кола робила все, щоб українські вболівальники відчували себе частиною магії найвизначнішої футбольної події світу. Сьогодні в рамках цієї емоційної кампанії за участю Іллі Забарного Кока-Кола запрошує вболівальників освіжитися та відновити сили в найнапруженіші моменти футбольного матчу.

«Футбол — це більше, ніж просто гра. Це пристрасть із неймовірною палітрою емоцій, що об’єднує мільярди людей», — зазначила Зоя Попова, менеджерказ маркетингу компанії «Кока-Кола Україна Лімітед». «У Кока-Кола ми віримо в силу цієї спільної пристрасті. Наша творча візія цієї кампанії полягає в тому, щоб долучитись до неймовірної енергії FIFA WORLD CUP2026™ та тих вражень , які може подарувати лише цей турнір». ​

Партнерство з Іллею Забарним та захоплюючі відеоролики створюють в Україні вир яскравих емоцій, який затягує вболівальників у неймовірну атмосферу FIFAWORLD CUP™. Кока-Кола запрошує кожного пережити ці емоції разом протягом усього турніру.

