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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Кохан виграв "бронзу" абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики у метанні молота

Український метальник молота Михайло Кохан посів третє місце на першому в історії абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Михайло Кохан

Михайло Кохан / © Associated Press

Українець Михайло Кохан здобув "бронзу" в метанні молота на першому в історії абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики, який 11 вересня розпочався в угорському Будапешті.

25-річний український легкоатлет протримався до фінального, четвертого раунду спроб, однак не зміг покращити результат. Його підсумковий результат — 78,90 метра.

"Золото" здобув німець Мервін Гуммель, який метнув молот на 81,46 метра. "Срібло" виборов Бенце Галаш з Угорщини (80,30 метра).

Олімпійський чемпіон Парижа-2024 канадець Ітан Кацберг виконав дві невдалі спроби (після другої у нього вислизнув з рук молот) та достроково вибув зі змагань.

Абсолютний ЧС-2026. Метання молота (чоловіки)

1. Мерлін Гуммель (Німеччина) — 81,46 метра

2. Бенце Галаш (Угорщина) — 80,30 метра

3. Михайло Кохан (Україна) — 78,90 метра

4. Ян Шоссінан (Франція) — 78,36 метра

5. Володимир Мисливчук (Чехія) – 78,19 метра

6. Павел Файдек (Польща) — 76,11 метра

7. Руді Вінклер (США) — 75,86 метра

Ітан Кацберг (Канада) — 0

Загальний призовий фонд першого в історії абсолютного чемпіонату світу становить 10 мільйонів доларів. Для порівняння — Діамантова ліга протягом сезону виплачує атлетам 2,74 млн доларів.

За "золото" на абсолютному чемпіонаті світу-2026 передбачено 150 тисяч доларів призових, за "срібло" — 75 тисяч доларів, за "бронзу" — 40 тисяч доларів.

Для прикладу, чемпіони фіналу Діамантової ліги-2026 заробили по 60 тисяч доларів, срібні призери — 20 тисяч доларів, бронзові — 9 тисяч доларів.

Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула "золото" абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики.

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