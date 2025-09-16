Кохан з особистим рекордом зупинився за крок від п'єдесталу в метанні молота на ЧС-2025

Михайло Кохан / © Associated Press

Український метальник молота Михайло Кохан зупинився за крок від п'єдесталу на чемпіонаті світу-2025 у Токіо.

24-річний українець у фіналі посів четверте місце, встановивши особистий рекорд – 82,02 метра.

Володарем "золота" став канадець Ітан Кацберг з результатом 84,70 метра – це новий рекорд чемпіонатів світу.

Срібну медаль виборов німець Мерлін Гуммель, якому вдалося метнути молот на 82,77 метра. "Бронзу" взяв угорець Бенце Галаш – 82,69 метра.

ЧС-2025 з легкої атлетики. Метання молота, фінал (чоловіки)

1. Ітан Кацберг (Канада) – 84,70 м

2. Мерлін Гуммель (Німеччина) – 82,77 м

3. Бенце Галаш (Угорщина) – 82,69 м

4. Михайло Кохан (Україна) – 82,02 м

Кохан вчетверте у кар'єрі виступив у фіналі світової першості. До цього бронзовий призер Євро-2024 двічі посідав п'яте місце (2019, 2023) та одного разу був сьомим (2022).

Зазначимо, що на Олімпіаді-2024 Кохан завоював бронзову медаль з результатом 79,39 метра, виборовши першу олімпійську нагороду в кар'єрі.

На Іграх-2020 у Токіо він зупинився за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце з результатом 80,39 метра.