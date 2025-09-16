ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
1 хв

Кохан з особистим рекордом зупинився за крок від п'єдесталу в метанні молота на ЧС-2025

Михайло з найкращим результатом у кар'єрі посів четверте місце на світовій першості.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Михайло Кохан

Михайло Кохан / © Associated Press

Український метальник молота Михайло Кохан зупинився за крок від п'єдесталу на чемпіонаті світу-2025 у Токіо.

24-річний українець у фіналі посів четверте місце, встановивши особистий рекорд – 82,02 метра.

Володарем "золота" став канадець Ітан Кацберг з результатом 84,70 метра – це новий рекорд чемпіонатів світу.

Срібну медаль виборов німець Мерлін Гуммель, якому вдалося метнути молот на 82,77 метра. "Бронзу" взяв угорець Бенце Галаш – 82,69 метра.

ЧС-2025 з легкої атлетики. Метання молота, фінал (чоловіки)

1. Ітан Кацберг (Канада) – 84,70 м

2. Мерлін Гуммель (Німеччина) – 82,77 м

3. Бенце Галаш (Угорщина) – 82,69 м

4. Михайло Кохан (Україна) – 82,02 м

Кохан вчетверте у кар'єрі виступив у фіналі світової першості. До цього бронзовий призер Євро-2024 двічі посідав п'яте місце (2019, 2023) та одного разу був сьомим (2022).

Зазначимо, що на Олімпіаді-2024 Кохан завоював бронзову медаль з результатом 79,39 метра, виборовши першу олімпійську нагороду в кар'єрі.

На Іграх-2020 у Токіо він зупинився за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце з результатом 80,39 метра.

Дата публікації
Кількість переглядів
18
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie