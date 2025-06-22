Кохан здобув "золото" у метанні молота на етапі Континентального туру в Естонії

Михайло Кохан / © Associated Press

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Український метальник молота Михайло Кохан завоював золоту медаль на етапі Континентального туру в естонському Йихві.

24-річний українець виграв змагання з результатом 79,37 метра, встановивши новий рекорд стадіону.

Головним суперником Кохана був 5-разовий чемпіон світу Павел Файдек з Польщі (77,25 метра). У своїй останній спробі українець перевершив його на 2,12 метра.

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Для Михайла це п'ята поспіль медаль сезону-2025. "Золото" змагань у Естонії стало для нього п'ятим на міжнародному рівні цього року.

Рекордом поточного сезону для Кохана залишається результат 80,73 метра, який він показав у квітні на Міжнародному кубку Анталії, що відбувся у Туреччині.

Для Михайла змагання в Естонії стали останніми перед командним чемпіонатом Європи з легкої атлетики, який відбудеться від 27 до 29 червня в іспанському Мадриді.

Зазначимо, що на Олімпіаді-2024 Кохан завоював бронзову медаль з результатом 79,39 метра, виборовши першу олімпійську нагороду в кар'єрі.

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На Іграх-2020 у Токіо він зупинився за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце з результатом 80,39 метра.

Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала срібною призеркою етапу Діамантової ліги в Парижі.