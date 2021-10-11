"Колеги пишаються мною": англійський футбольний арбітр зізнався, що він гей

Джеймс Едкок розповів світові про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Англійський футбольний суддя Джеймс Едкок зробив камінгаут. Відомий британський рефері відкрито заявив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

"Коли я переходив від часткової зайнятості в футболі до повноцінної роботи, хтось уже знав про це, хтось ні. Не всі мої колеги в курсі, і це нормально. Я чув від колег: "Я пишаюся тобою. Тим, що ти можеш бути відкритим геєм у спорті". Вони розуміють, що бар'єри досі існують.

Вони мене повністю підтримують, не ведуть себе по-іншому зі мною, не спілкуються по-іншому, дізнавшись, що я гей. Мені не потрібно носити футболку: "Я Джеймс Едкок, і я гей". Люди це знають і приймають. Жодних гомофобних образ я не чув, тому не можу розповісти, коли мені доводилося боротися або долати подібне", - сказав рефері в інтерв'ю BBC.

За свою кар'єру Едкок відсудив понад 500 матчів - від аматорського рівня до Прем'єр-ліги, де виконував роль резервного арбітра.

У ролі головного судді Едкок обслужив понад 60 матчів Чемпіоншипа, працював на іграх англійських Ліги 1 та Ліги 2, а також на поєдинках Кубка Англії і Кубка англійської ліги.

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