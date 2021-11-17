Коли фаворити впали: аналітики назвали найбільш неочікувані результати відбору до ЧС-2022

Коли фаворити впали: аналітики назвали найбільш неочікувані результати відбору до ЧС-2022

Усіх їх об'єднує два факти.

16 листопада завершився кваліфікаційний раунд до Чемпіонату світу-2022.

Аналітки Gracenote Live з цієї нагоди вирішили визначити найбільш неочікувані результати відбору до світової першості. Так, вони виокремили п'ять матчів, які на їхню думку викликали найбільше здивування після фінального свистка.

Зазначимо, що всіх їх об'єднує два цікавих факти - тут лише перемоги і всі вони здобуті на виїзді.

Отже, до вашої уваги найнесподіваніші результати в матчах європейської кваліфікації ЧС-2022 .

Німеччина - Північна Македонія (1:2), вірогідність цього результату - 7,1%;

(1:2), вірогідність цього результату - 7,1%; Ірландія - Люксембург (0:1), 10,7%;

(0:1), 10,7%; Португалія - Сербія (1:2), 14%;

(1:2), 14%; Польща - Угорщина (1:2), 16,9%;

(1:2), 16,9%; Австрія - Шотландія (0:1), 17,5%.

- Biggest shocks in UEFA qualifying for #WorldCup2022



7.1% Germany 1-2 North Macedonia



10.7% Republic of Ireland 0-1 Luxembourg



14.0% PORTUGAL 1-2 SERBIA



16.9% POLAND 1-2 HUNGARY



17.5% Austria 0-1 Scotland#WCQualifiers #WCQualifiers2022 — Gracenote Live (@GracenoteLive) November 17, 2021

Раніше розповідалося про те, що троє українців потрапили до символічної збірної своїх груп у відборі до ЧС-2022.

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